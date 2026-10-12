Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Душевая занавеска покрылась желтизной и плесенью: как вернуть ей опрятный вид

Мария Николишин
12 октября 2026, 16:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Сама по себе очистка поверхности не поможет, если в помещении по-прежнему будет сохраняться высокая влажность.
Душевая занавеска покрылась желтизной и плесенью: как вернуть ей опрятный вид
Как отмыть душевую занавеску от черных пятен / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как очистить душевую занавеску от плесени
  • Что делать, чтобы плесень не появлялась снова

Шторка в ванной защищает пол и стены от воды, поэтому со временем сильно загрязняется. На ней появляются пятна, ржавчина, желтизна и даже плесень.

Главред решил разобраться, как можно почистить душевую занавеску.

видео дня

Почему душевая занавеска покрывается плесенью

Плесень на душевой занавеске и других поверхностях ванной комнаты появляется там, где постоянно скапливается влага и отсутствует вентиляция. Избавиться от нее можно обычной водой с моющим средством, но без снижения влажности в помещении проблема будет возвращаться, пишет Cronista.

Как чистить душевую занавеску

Перед чисткой стоит прочитать инструкцию производителя и выяснить, можно ли стирать занавеску.

Далее следует протереть пораженные твердые поверхности водой с моющим средством, промыть их и полностью высушить. По тому же алгоритму можно очищать и другие участки душевой кабины, где появился налет.

Если грибок поразил пористые материалы или те, которые хорошо впитывают влагу, и его не удается удалить, такие вещи, возможно, придется заменить.

Как избавиться от плесени на стенах
Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Почему плесень возвращается

Удаление только видимых пятен не дает длительного результата.

"Ключ к борьбе с плесенью - это контроль влажности. Существует много видов плесени, и ни один из них не растет без воды или влаги", - отмечают эксперты.

Как очистить душевую занавеску – видео:

Читайте также:

Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ванная лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Представители США угрожали главнокомандующему ВСУ Драпатому – что известно

Представители США угрожали главнокомандующему ВСУ Драпатому – что известно

17:22Мир
Трамп требует нового президента Украины: как отреагировали Киев, ЕС и Кремль

Трамп требует нового президента Украины: как отреагировали Киев, ЕС и Кремль

16:01Аналитика
Доллар резко полетел вверх, а евро подешевел: курс валют на 13 октября

Доллар резко полетел вверх, а евро подешевел: курс валют на 13 октября

16:01Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

Нужно ли накрывать картофель крышкой во время варки: ответ экспертов

Гороскоп на завтра, 13 октября: Овнам — процветание, Тельцам — гость

Гороскоп на завтра, 13 октября: Овнам — процветание, Тельцам — гость

Станут магнитом для денег: какие знаки зодиака вот-вот привлекут богатство

Станут магнитом для денег: какие знаки зодиака вот-вот привлекут богатство

Пожелтевший тюль снова станет белоснежным: как отбелить его без хлора

Пожелтевший тюль снова станет белоснежным: как отбелить его без хлора

Последние новости

17:22

Представители США угрожали главнокомандующему ВСУ Драпатому – что известно

17:13

Зачем осенью накрывать грядки картоном: что произойдет с сорняками к весне

17:03

"Страниц Playboy жительница" Астафьева прочитает Радиодиктант 2026 - реакция сети

16:47

Удары по энергетике продлятся до зимы: что может заставить РФ пойти на перемирие

16:26

Зацветут пышнее, чем в прошлом году: какие три растения нужно обрезать в октябре

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
16:24

Перекапывать или нет: что делать с горчицей осенью, чтобы весной почва была рыхлаяВидео

16:15

Как выбрать пальто на осень 2026: блогер дала простую инструкциюВидео

16:04

Душевая занавеска покрылась желтизной и плесенью: как вернуть ей опрятный видВидео

16:01

Трамп требует нового президента Украины: как отреагировали Киев, ЕС и Кремль

Реклама
16:01

Доллар резко полетел вверх, а евро подешевел: курс валют на 13 октября

15:28

Даже устаревший жир отпадет сам: как очистить микроволновку за несколько минут

15:25

В Украине могут изменить правила бронирования: кого коснутся нововведения

15:22

Школы Киева изменят формат обучения: какое условие перехода на дистанционку

14:59

Всего пол чайной ложки на куст: чем подкормить клубнику осенью для щедрого урожаяВидео

14:54

Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Овнам - отпустить, Тельцам - верный путь

14:48

Ударят первые настоящие заморозки: украинцев предупредили об изменении погоды

14:39

Меган Маркл показала, как живут ее дети в Англии

14:20

"Донатят за каждую песню": Потап и Настя нашли способ заполучить свои хиты

14:18

У Путина впервые отреагировали на энергетическое перемирие - будут ли его соблюдать

13:52

В России кошмар: в стране отменяют концерты из-за Украины

Реклама
13:51

Всю жизнь спасала людей: умерла старейшая жительница Украины Елена Рыбалко

13:45

Как удалить застарелый налет с крана без химии: поможет обычный лук

13:31

"Корабль начал тонуть": известный продюсер раскрыл причину краха Винника

13:30

Конец войны зависит от одного шага США: Зеленский объяснил, что должно произойти

12:57

"В Киеве": Оля Фреймут показала редкую романтику с мужем

12:49

Шорты и хвост: худющую Пугачеву засняли на улице с Галкиным

12:46

Соглашение Трампа с РФ по дизелю: эксперт объяснил, в чем может состоять интерес США

12:44

Как сделать домашний освежитель для унитаза из того, что обычно есть дома

11:56

Китайский гороскоп на завтра, 13 октября: Быкам - знания, Петухам - тупик

11:32

РФ прицельно ударила по "Эпицентру" в Днепре: бушует сильный пожар, есть погибшийФото

11:26

Новые графики отключений: украинцы могут остаться без воды, эксперт назвал причину

11:01

"Родители против": Эктор Хименес-Браво много лет скрывал неожиданный талант

10:57

ЕС выделит Украине новые средства на вооружение: в Еврокомиссии раскрыли детали

10:49

Пожелтевший тюль снова станет белоснежным: как отбелить его без хлора

10:45

Бюджетный способ утеплить дом на зиму — понадобится обычное одеяло

10:04

Раненый победитель "Зважених та щасливих" впервые высказался о потере семьи

10:00

"Трамп окончательно понял": США перекладывают ответственность за войну на Украину

09:56

РФ бросает войска в "зоны поражения": в НАТО ошеломили данными о потерях за сентябрь

09:49

Жареная печень будет таять во рту: когда добавлять соль, чтобы она не стала жесткой

09:04

"Масштабные разрушения": Россия ударила дроном по многоэтажке в ХарьковеФото

Реклама
09:03

Идеальные маринованные грибы на зиму: сколько уксуса нужно на литр воды

08:47

Шикарное тесто на пиццу без замеса за 5 минут – ленивый рецепт

08:32

РФ и союзники начали военные учения в Беларуси: к чему готовятся

08:05

В США обвинили Трампа в нарушении закона из-за договоренности с Путиным

07:35

Магнитная буря красного уровня накроет Землю: когда начнется 5-балльный шторм

07:11

Портников объяснил, почему никакие уступки не остановят Путинамнение

07:09

На оккупированной Луганщине мощные "прилеты": бушует пожар, армия РФ под ударом

06:29

Трампа интересуют НПЗ: СМИ узнали, что предусматривает энергетическое перемирие

05:58

Гороскоп на завтра, 13 октября: Овнам — процветание, Тельцам — гость

05:11

Опытные хозяева кладут шарик из фольги в холодильник: в чём секрет приёма

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять