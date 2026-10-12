Душевая занавеска покрылась желтизной и плесенью: как вернуть ей опрятный вид

Сама по себе очистка поверхности не поможет, если в помещении по-прежнему будет сохраняться высокая влажность.

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Как отмыть душевую занавеску от черных пятен / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как очистить душевую занавеску от плесени

Что делать, чтобы плесень не появлялась снова

Шторка в ванной защищает пол и стены от воды, поэтому со временем сильно загрязняется. На ней появляются пятна, ржавчина, желтизна и даже плесень.

Главред решил разобраться, как можно почистить душевую занавеску.

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Почему душевая занавеска покрывается плесенью

Плесень на душевой занавеске и других поверхностях ванной комнаты появляется там, где постоянно скапливается влага и отсутствует вентиляция. Избавиться от нее можно обычной водой с моющим средством, но без снижения влажности в помещении проблема будет возвращаться, пишет Cronista.

Как чистить душевую занавеску

Перед чисткой стоит прочитать инструкцию производителя и выяснить, можно ли стирать занавеску.

Далее следует протереть пораженные твердые поверхности водой с моющим средством, промыть их и полностью высушить. По тому же алгоритму можно очищать и другие участки душевой кабины, где появился налет.

Если грибок поразил пористые материалы или те, которые хорошо впитывают влагу, и его не удается удалить, такие вещи, возможно, придется заменить.

Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Почему плесень возвращается

Удаление только видимых пятен не дает длительного результата.

"Ключ к борьбе с плесенью - это контроль влажности. Существует много видов плесени, и ни один из них не растет без воды или влаги", - отмечают эксперты.

Как очистить душевую занавеску – видео:

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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