Известковый налет исчезает за мгновения: ванная комната станет безупречно чистой

Покупать агрессивные чистящие средства вовсе не обязательно - справиться с налётом можно с помощью простых продуктов.

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Как отчистить известковый налет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Один из самых доступных способов - обычный столовый уксус

Кислота, содержащаяся в цитрусовых, помогает размягчить известковые отложения

Сода подойдёт для механического удаления небольшого слоя налёта

Белые следы от жёсткой воды быстро появляются на кранах, плитке, раковине и других поверхностях.

При этом покупать агрессивные чистящие средства вовсе не обязательно - справиться с налётом можно с помощью простых продуктов, которые наверняка найдутся дома, пишет Кertvar.

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Уксус

Один из самых доступных способов - обычный столовый уксус. Его наносят на загрязнённые участки с помощью распылителя и оставляют примерно на 30–40 минут. После этого поверхности тщательно промывают водой.

При работе с уксусом стоит использовать перчатки и избегать попадания средства в глаза и на кожу.

Лимон или грейпфрут

Кислота, содержащаяся в цитрусовых, помогает размягчить известковые отложения. Сок наносят непосредственно на пятна, оставляют на некоторое время, а затем смывают.

Для более сильного загрязнения можно использовать половинку лимона с небольшим количеством соли, аккуратно протирая ею краны и плитку. После обработки поверхность необходимо хорошо промыть.

Пищевая сода

Сода подойдёт для механического удаления небольшого слоя налёта. Её смешивают с небольшим количеством тёплой воды до получения густой пасты, наносят на загрязнение и аккуратно протирают губкой или тканью.

Эти простые средства помогут поддерживать сантехнику и плитку в чистоте без постоянного использования дорогих специализированных составов.

/ Главред

Смотрите видео - главный секрет сантехников:

Мастер показал простой самодельный инструмент для прочистки труб при сложном засоре. Он соединил старый сантехнический трос с новым шлангом, зафиксировав конструкцию проволокой.

Чтобы приспособление легко проходило по трубе и не упиралось в её стенки, к нему добавили изогнутый металлический элемент. Он выполнял роль направляющей и помогал инструменту двигаться в нужном направлении.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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