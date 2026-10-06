Мыши будут держаться подальше от дома: простая хитрость без яда и ловушек

Мыши ориентируются по запахам, поэтому резкие ароматы можно использовать в качестве дополнительного средства защиты дома от грызунов.

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Мыши в доме / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как избавиться от мышей в доме

Какой запах не переносят грызуны

Как приготовить натуральный отпугиватель

Появление мышей в доме всегда вызывает дискомфорт. Использование ловушек или яда зачастую нежелательно, особенно если в доме есть дети или домашние животные.

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Главред расскажет, как отпугнуть грызунов с помощью натуральных средств, которые легко приготовить из доступных продуктов.

Какой запах не переносят грызуны

У мышей чрезвычайно чуткий нюх, пишет Centrum. Именно запахи помогают им ориентироваться, находить пищу и места для гнездования. Резкие ароматы розмарина, корицы и чеснока для них невыносимы, поэтому грызуны стараются избегать таких мест. Добавление уксуса делает смесь еще более эффективной, усиливая действие специй.

Как приготовить натуральное отпугивающее средство

Для средства понадобятся:

2 столовые ложки сушеного розмарина;

1 столовая ложка молотой корицы;

15 зубчиков чеснока;

300 мл уксуса.

Чеснок следует раздавить или мелко нарезать, чтобы он отдал больше аромата. Все ингредиенты смешайте в банке или миске с плотной крышкой и оставьте настаиваться на 20 дней. После этого жидкость нужно процедить и перелить в бутылку с распылителем.

Перед использованием рекомендуем проверить средство на незаметном участке, ведь уксус может оставлять следы на камне, лаковом дереве или некоторых покрытиях.

Как избавиться от мышей / Инфографика: Главред

Где применять

Спрей следует распылять там, где вы замечали следы грызунов: у дверей, вдоль плинтусов, в коридорах, гаражах или сараях. Средство также помогает против муравьев и тараканов. Обработку следует повторять регулярно, ведь запах постепенно выветривается.

Когда нужен комплексный подход

Такой натуральный отпугиватель хорошо работает в качестве профилактики или при небольшом количестве мышей. Если же грызуны уже проникли в дом, одного спрея будет недостаточно. В этом случае следует:

закрыть все щели и отверстия в стенах и фундаменте;

не оставлять еду в открытом доступе и хранить продукты в герметичной таре;

использовать гуманные ловушки или классические мышеловки для отлова;

в случае серьезного заражения обратиться к специалистам по дератизации.

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