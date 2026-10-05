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Швы между плиткой снова станут белыми: поможет одно средство из аптечки

Мария Николишин
5 октября 2026, 19:59
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Профессиональная уборщица объяснила, в какой концентрации следует использовать средство и как долго его держать на швах.
Швы между плиткой снова станут белыми: поможет одно средство из аптечки
Как легко очистить швы между плиткой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как перекись водорода отбеливает посеревшую затирку
  • Почему его нельзя смешивать с уксусом

Швы между плиткой в ванной комнате быстро покрываются налетом и плесенью. Кроме того, белоснежный цвет со временем становится желтым или серым, что портит внешний вид стен.

Главред решил разобраться, как очистить швы между плиткой в ванной.

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Может ли перекись водорода отбелить швы между плиткой

Обычная 3-процентная перекись водорода из домашней аптечки возвращает посеревшей затирке в душе первоначальный цвет и удаляет поверхностную плесень, пишет Southern Living.

Эффект средства заметен невооруженным глазом сразу после нанесения - и именно эта реакция выполняет основную работу.

"Легкое шипение, которое вы видите при контакте средства с затиркой, - это выделение кислорода; именно он разрушает грязь, накопившуюся в микроскопических порах материала", - объясняет профессиональная уборщица Жаклин Стайн.

Спектр загрязнений, с которыми справляется перекись водорода, довольно широк: бетонно-серый оттенок вместо белого, налет от мыла, черные и розовые пятнышки, а также рыжеватые следы от шампуня, краски для волос или геля для душа.

"Перекись прекрасно справляется с поверхностной плесенью, которая возникает в углах и вдоль нижнего ряда плитки, где застаивается вода", - добавляет эксперт.

С чем не стоит сочетать перекись водорода

Наибольший риск при уборке создает не само средство, а попытка усилить его действие другой бытовой химией.

"Сочетание перекиси и уксуса образует переуксусную кислоту, которая является едким веществом и раздражает легкие и глаза. Перекись и отбеливатель также могут вступить в реакцию друг с другом. Используйте средства поочередно и тщательно смывайте предыдущее средство, прежде чем переходить к следующему", - говорит она.

Как отмыть плитку в ванной
Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

Как чистить швы перекисью водорода

Покупать что-то специальное не нужно: хватит аптечного 3-процентного раствора. Профессиональные формулы с более высоким содержанием действующего вещества уборщица советует обходить стороной.

Сама процедура состоит из нескольких этапов. Душевую кабину сначала освобождают от флаконов и промывают теплой водой, затем при необходимости удаляют белую меловую корку специальным средством от солевых отложений.

После этого швы обильно опрыскивают перекисью, а для более темных участков готовят пасту из пищевой соды и перекиси в пропорции два к одному - она не стекает со стен и оказывает мягкий абразивный эффект.

Время выдержки составляет 10–15 минут, при этом средство не должно высыхать на швах: если оно подсыхает, поверхность опрыскивают водой. Далее швы чистят жесткой нейлоновой щеткой или старой зубной щеткой.

Поверхность промывают дважды чистой теплой водой, иначе остатки соды оставят белесый налет, затем сгоняют воду скребком и вытирают микрофиброй.

Как очистить швы между плитками - видео:

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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