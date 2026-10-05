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Пищевая моль исчезнет из кухни: что нужно положить в шкаф с крупами

Мария Николишин
5 октября 2026, 18:30
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Натертая цедра с гвоздикой в воздухопроницаемом мешочке отпугивает насекомых, но без генеральной уборки шкафа этот метод бессилен.
Пищевая моль исчезнет из кухни: что нужно положить в шкаф с крупами
Что использовать против моли на кухне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сделать ароматическую бирку из кухонных отходов
  • Чем можно заменить апельсиновую цедру

Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни сталкивалась с коричнево-серыми бабочками, вылетающими из шкафа на кухне - это пищевая моль. Ее личинки и яйца могут находиться в крупах, а бороться с насекомыми довольно сложно.

Главред решил разобраться, как избавиться от пищевой моли на кухне.

видео дня

Почему моль появляется на кухне

Проблема, с которой сталкиваются владельцы квартир, имеет характерный сценарий: одна зараженная упаковка крупы или хлопьев из магазина - и через несколько недель насекомые уже в соседних шкафах, пишет Story.pl.

Моль быстро перемещается между упаковками и прячется в мельчайших щелях, поэтому локальная обработка одной полки результата не дает.

Что отпугивает моль

Пищевую моль на кухне можно сдерживать с помощью самодельного ароматического саше из апельсиновой кожуры - этот метод не требует затрат и основан на стойком цитрусовом запахе, который отпугивает насекомых.

Достаточно натереть кожуру на терке и положить ее в небольшой мешочек, который затем помещают в шкаф с мукой, макаронами, рисом и крупами.

Усилить действие цедры можно несколькими зубчиками гвоздики, добавленными прямо к натертой цедре. В замкнутом пространстве шкафа такое сочетание сохраняет насыщенный аромат значительно дольше, чем сама цитрусовая основа.

Какой мешочек выбрать для апельсиновой кожуры

Материал мешочка критически влияет на результат. Обычный полиэтиленовый пакет для этой цели не подходит вообще: запах через него почти не проходит, а влажная кожура без доступа воздуха начинает портиться.

Оптимальный вариант - небольшой хлопковый или льняной мешочек. При его отсутствии подойдет кусок чистой марли, завязанный веревкой или тонкой резинкой; главное требование - воздухопроницаемость ткани.

Оставлять такую бирку в шкафу на неделю без проверки не стоит. Свежая цедра содержит влагу, поэтому содержимое рекомендуется регулярно осматривать и заменять, а еще более безопасный вариант - сначала тщательно высушить кожуру и только потом натереть ее или измельчить.

Пищевая моль исчезнет из кухни: что нужно положить в шкаф с крупами
Когда вредители наиболее активны / Инфографика: Главред

Почему одних ароматов недостаточно

Ароматические пакетики следует рассматривать исключительно как вспомогательный барьер для шкафов, а не как средство борьбы с уже имеющимся нашествием. При массовом заражении запахи не дают никакого эффекта.

Если насекомые уже появились, алгоритм другой: проверить все открытые упаковки с мукой, крупами, рисом, орехами и хлопьями, подозрительные - сразу выбросить, полки опустошить, пропылесосить и вымыть, уделяя особое внимание углам, отверстиям и щелям.

Только на очищенные полки имеет смысл класть ароматизированные мешочки. Параллельно сухие продукты следует переложить в плотно закрытые контейнеры - тогда даже принесенное из магазина насекомое не доберется до остальных запасов.

Как навсегда избавиться от моли – видео:

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Об источнике: Story.pl

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