Как использовать в быту пустые тюбики от зубной пасты — классные лайфхаки

Блогер рассказал о полезных лайфхаках для дома с использованием остатков зубной пасты.

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Пустой тюбик зубной пасты может принести много пользы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как очистить чашку, сантехнику и кухонные фасады зубной пастой

Как использовать остатки пасты для утюга и посуды

Что сделать с пустым тюбиком от зубной пасты

Пустой тюбик от зубной пасты не обязательно сразу выбрасывать. Даже после выдавливания последней капли пасты внутри упаковки остается небольшое количество средства, которое можно использовать для уборки.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал несколько способов повторного использования остатков зубной пасты и пустой упаковки.

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Как очистить чашку от кофейного и чайного налета

Остатки зубной пасты можно использовать для очистки чашек, на которых скопился тёмный налёт от кофе или чая. Для этого автор предлагает отрезать часть тюбика с остатками пасты и использовать её для очистки поверхности.

Как почистить смеситель и раковину остатками зубной пасты

Еще один способ использования остатков зубной пасты - очистка сантехники. Блогер советует отрезать полоску тюбика и использовать ее для чистки смесителя и раковины.

"С помощью такой полоски хорошо чистить смесители в ванных, в комнатах и на кухне. А также можно очистить и саму раковину", - сказал он.

Как очистить кухонные фасады от липкого налета

Глянцевые кухонные фасады быстро покрываются липким слоем жира и других загрязнений. Остатки зубной пасты автор предлагает использовать для очистки таких поверхностей.

После нанесения средства он советует оставить поверхность примерно на 5–7 минут, а затем смыть остатки обычной кухонной губкой.

Как быстро убрать жирный налет из кухонных шкафов / Инфографика: Главред

Как отмыть чайник от грязи

Остатки зубной пасты можно попробовать применить и для очистки внешней поверхности чайника. Но такой лайфхак поможет скорее для быстрой очистки загрязнений.

Как избавиться от запаха рыбы и чеснока на руках

Автор также предлагает использовать зубную пасту в тех случаях, когда после приготовления пищи на руках остаётся сильный запах рыбы или чеснока.

"Вымойте руки зубной пастой вместо мыла. После этого нанесите увлажняющий крем", - советует блогер.

Как отполировать столовые приборы зубной пастой

Еще один вариант - использовать остатки пасты для полировки металлических столовых приборов. Речь идет о ложках и вилках, которые со временем могут терять блеск.

Как очистить утюг зубной пастой

Пустой тюбик от зубной пасты можно использовать и для очистки подошвы утюга. Автор советует отрезать часть упаковки с остатками пасты, нанести её на загрязнённую поверхность, а затем удалить остатки.

Что сделать с пустым тюбиком от зубной пасты

После того как паста закончилась, сам тюбик тоже можно использовать повторно. Один из вариантов - сделать из него небольшой контейнер для мелких предметов.

В таком органайзере можно хранить болтики, гайки, пуговицы, скрепки, иглы, булавки и другие мелкие предметы. Верхнюю часть он предлагает закрепить обычной канцелярской прищепкой.

Как использовать пустой тюбик для стиральной машины

Остатки зубной пасты автор советует использовать и для очистки стиральной машины.

"Остатки пасты помогут освежить барабан стиральной машины и избавиться от неприятного запаха", - утверждает блогер.

Смотрите видео о том, как дать вторую жизнь пустому тюбику от зубной пасты:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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