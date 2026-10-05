Счета за отопление станут меньше: на какую отметку установить регулятор батареи

Эксперт рассказал, на какую цифру следует установить терморегулятор, чтобы в доме было тепло, а счета не росли.

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Почему не стоит включать радиатор на полную мощность / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

О чём идёт речь в материале:

На какую отметку следует устанавливать радиаторы

Какая температура является комфортной для спальни

Как настройка отопления поможет сократить расходы

С наступлением холодов многие люди начинают активнее использовать отопление, однако неправильная настройка радиаторов может увеличить расходы. Существует способ, который поможет поддерживать комфортную температуру и не переплачивать за тепло.

Главред выяснил, на какую отметку лучше настроить радиаторы и как это может повлиять на расходы на отопление.

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На какую отметку устанавливать радиаторы

Специалист Which? советует не устанавливать термостатические радиаторы выше третьей отметки, за исключением комнаты, где расположен основной комнатный термостат.

Если установить регулятор на пятую отметку, клапан откроется максимально и будет пропускать больше горячей воды через радиатор. Это позволяет быстрее нагреть помещение, но в то же время может увеличить расходы на отопление.

По словам эксперта, особенно это касается ситуации, когда все радиаторы в доме одновременно установлены на максимальное значение.

Какая отметка на регуляторе радиатора является идеальной / Фото: скриншот

Видео о том, на какую отметку на самом деле нужно ставить регулятор батареи, можно посмотреть по ссылке.

Какую температуру поддерживать в спальне

Для спален специалист рекомендует использовать вторую или третью отметку на радиаторе. Так можно поддерживать температуру примерно от 15 до 20 градусов.

Такой режим позволяет сохранять комфорт без чрезмерного нагрева помещения. В гостиной температуру можно устанавливать выше, особенно если именно там расположен основной термостат.

Какую температуру установить на термостате

Energy Saving Trust рекомендует для большинства домов устанавливать термостат на самую низкую комфортную температуру. Обычно это примерно 18–21 °C.

Комнатный термостат контролирует температуру и отключает отопление после достижения заданного показателя. Когда помещение снова охлаждается, система включается.

По данным организации, правильное использование комнатного термостата и термостатических клапанов может помочь сэкономить до 100 фунтов стерлингов в год.

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