Пока отопление ещё не включили: 4 простых хитрости, которые помогут согреть дом

Пленка на стекле, герметик в щелях рамы и правильный режим работы штор дают ощутимый эффект уже в первые прохладные дни.

https://glavred.info/lifehack/poka-otoplenie-eshche-ne-vklyuchili-4-prostyh-hitrosti-kotorye-pomogut-sogret-dom-10801622.html Ссылка скопирована

Как можно обогреть дом, пока не включили отопление / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как утеплить окна пленкой и феном

Где искать сквозняки в рамах

Когда следует открывать шторы днём

видео дня

Основные потери тепла в доме происходят через окна, поэтому перед началом отопительного сезона стоит начать именно с них - и без ремонта и больших затрат. Полиэтиленовая или термоусадочная пленка, герметик в щелях рамы и правильный режим использования штор способны ощутимо повысить температуру в комнате, сообщает Better Homes and Gardens.

Технология проста: материал вырезают по размеру окна, по периметру рамы закрепляют клейкую ленту, на неё фиксируют пленку и прогревают феном - поверхность расправляется и плотно натягивается.

Альтернативный вариант - пузырчатая пленка; для окон лучше брать материал со средними или крупными пузырьками. Стекло предварительно измеряют, вырезают кусок нужного размера, слегка смачивают поверхность водой из пульверизатора и прикладывают пленку пузырьками к стеклу, хорошо прижимая.

Сквозняки в рамах и работа со шторами

Утепление самого стекла может оказаться бесполезным, если воздух проникает через стыки рамы. Перед наступлением холодов специалисты советуют осмотреть состояние уплотнителей и герметика, а имеющиеся щели заделать - чтобы шов был ровным, нанесенный материал аккуратно разравнивают пальцем.

Бесплатный ресурс, о котором часто забывают, - дневной свет. В солнечную погоду шторы и жалюзи в течение дня лучше не закрывать: открытое стекло пропускает лучи, которые прогревают комнату.

Вечером логика противоположная. Плотно затянутые шторы и опущенные жалюзи работают как дополнительный слой ткани, удерживающий накопленное тепло внутри помещения.

Духовка как источник дополнительного тепла

Во время приготовления пищи духовка нагревает кухню, поэтому выпечку можно совместить с прогревом помещения. После завершения приготовления рекомендуется ненадолго приоткрыть дверцу, чтобы тепло распространилось по кухне.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Better Homes and Gardens Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред