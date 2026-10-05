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Унитаз будет чище без дорогой химии: помогут два продукта с кухни

Юрий Берендий
5 октября 2026, 19:47
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Смесь соды и мелкой соли поможет освежить унитаз и справиться с лёгкими загрязнениями без лишних затрат.
Унитаз будет чище без дорогой химии: помогут два продукта с кухни
Как почистить унитаз содой и солью: простой домашний способ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как почистить унитаз содой
  • Как очистить унитаз от налета
  • Как убрать запах из унитаза

Освежить унитаз и облегчить удаление легких загрязнений можно без дорогих специализированных средств. Для этого достаточно использовать два продукта, которые обычно есть на кухне, - пищевую соду и соль.

Эксперты Planeta.pl отмечают, что такая смесь может стать дополнением к обычной уборке ванной комнаты. Как правильно приготовить домашнее средство и каких результатов от него ожидать - выяснял Главред.

видео дня

Сода и соль для унитаза: как работает смесь

Пищевую соду часто используют при домашней уборке. Её свойства могут помочь справиться с лёгкими загрязнениями и неприятными запахами.

Соль в этой комбинации выполняет другую функцию. Благодаря мягким абразивным свойствам она способствует механической очистке поверхности.

"Пищевая сода - одно из самых популярных домашних средств, используемых при уборке. Она может помочь устранить легкие загрязнения и уменьшить неприятные запахи. Соль, в свою очередь, обладает мягкими абразивными свойствами, поэтому в сочетании с содой может способствовать механической очистке поверхности", - отмечают эксперты.

Такой вариант в первую очередь подходит для ситуаций, когда сантехнику нужно быстро освежить и облегчить дальнейшую чистку.

Смотрите видео о том, как очистить унитаз солью:

Как приготовить смесь для чистки унитаза

Домашний порошок готовится за минуту. Для него нужны только пищевая сода и мелкая соль.

Смешайте в небольшой посуде три столовые ложки пищевой соды и одну-две столовые ложки мелкой соли.

Готовую смесь можно сразу использовать. Её насыпают непосредственно в чашу унитаза, уделяя особое внимание участкам, где скапливаются лёгкие загрязнения или налёт.

После этого смесь оставляют примерно на 15–30 минут. Затем поверхность нужно обработать туалетной щеткой и смыть водой.

Помогает ли сода от запаха в унитазе

Домашняя смесь может быть полезна не только для легкой очистки. Сода способна уменьшать неприятный запах, поэтому этот способ можно использовать в перерывах между более тщательными уборками.

"Смесь хорошо подойдет, прежде всего, когда нужно быстро освежить унитаз и облегчить его чистку", - добавили специалисты.

После процедуры сантехника может выглядеть свежее, а лёгкие загрязнения - удаляться проще.

Удаляют ли сода и соль мочевой (туалетный) камень

Не стоит ожидать от домашней смеси полного удаления твёрдого минерального налета. Если на поверхности уже образовался туалетный камень, понадобится специальное средство, предназначенное именно для такого типа загрязнения.

"Однако стоит помнить об одном: сода и соль не растворят туалетный камень эффективно. Если на поверхности унитаза есть твердый минеральный налет, может понадобиться средство, предназначенное для удаления камня", - предупреждают они.

Поэтому этот домашний метод следует рассматривать как дополнение к регулярному уходу, а не как полную замену средствам для сантехники.

Сколько соли нужно для очистки унитаза

Увеличивать количество соли нет необходимости. Для этого способа достаточно одной-двух столовых ложек мелкой соли на три ложки соды.

"Больше - не значит лучше. Нет необходимости насыпать в унитаз большое количество соли или использовать очень крупнозернистую соль. Ее действие в этом методе должно, прежде всего, способствовать механической очистке", - добавили специалисты.

При этом обычная уборка остается необходимой. Туалетная щетка, средство для сантехники и систематическая чистка - основа гигиены в ванной комнате.

Можно ли смешивать соду с другими средствами для унитаза

С домашней смесью следует быть осторожными, если в чаше уже остались следы другой бытовой химии. Эксперты советуют не добавлять соду и соль к ранее использованным средствам.

"Особенно опасным может быть сочетание различных средств для унитаза, отбеливателей и препаратов, содержащих кислоты. Если вы хотите воспользоваться домашней смесью соды и соли, лучше всего применять её самостоятельно, а перед использованием убедиться, что в чаше нет остатков других средств", - отмечают эксперты Planeta.pl.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты по уборке рассказали об использовании пищевой соды для домашней чистки ковров и нейтрализации запахов. Они посоветовали удалить пятна и запах, нанеся порошок на ворс и втирая его щеткой. При слабых запахах соду оставляли на несколько часов, а при сильных - на ночь перед тщательным пылесосированием.

Марта Стюарт обратила внимание на необходимость очистить отопительное оборудование и проверить вентиляцию перед началом сезона. В частности, издание посоветовало очистить наружный блок и проверить фильтры и датчики. За летний период на элементах системы скапливаются пыль, листья и ветки, что может снижать эффективность работы.

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Об источнике: Planeta.pl

Planeta.pl - польский информационно-популярный портал, посвящённый темам экологии, климата, науки и природы. На сайте публикуются новости о глобальном потеплении, защите окружающей среды, научных открытиях, погоде и туризме, а также материалы о животных и природных явлениях.

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