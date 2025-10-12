Список удивит многих - какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитаз

Большинство людей даже не догадываются, какие привычные вещи категорически нельзя смывать в унитаз, ведь они могут вызвать серьезные проблемы.

Какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитаз - что нельзя смывать

Унитаз - не помойка, и даже привычные бытовые вещи могут нанести вред не только вашим трубам, но и экосистеме. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Главред выяснил, какие вещи нельзя смывать в унитаз.

Что категорически нельзя смывать в унитаз

Хотя большинство людей знает, что влажные салфетки смывать нельзя, эксперты компании Rentokil Specialist Hygiene предупреждают, что список опасных предметов значительно шире.

"В туалет можно сбрасывать только три вещи - мочу, кал и бумагу. Любые другие предметы, включая мертвых золотых рыбок, вряд ли быстро разложатся в воде, даже естественным образом", - пояснил Джейми Вудхолл, технический менеджер и менеджер по инновациям Rentokil Specialist Hygiene.

По его словам, даже обрезки ногтей являются серьезной проблемой.

"Хотя обрезки ногтей технически являются биоразлагаемыми, они разлагаются очень медленно - на это могут уйти годы. Они легко сочетаются с другими отходами, такими как влажные салфетки и средства гигиены, образуя твердую массу в трубах", - говорится в материале.

В перечень запрещенных также входят тампоны, обрезки волос, контактные линзы и мертвые рыбки.

Что чаще всего смывают в унитаз

Во время опроса, проведенного Rentokil в рамках кампании Unblocktober, выяснилось, что многие люди до сих пор смывают в унитаз недопустимые вещи.

Самые распространенные из них:

Обрезки ногтей - 35%

Бумажные полотенца - 34%

Обрезки волос - 34%

Мертвые рыбки - 26%

Тампоны - 19%

Влажные салфетки - 14%

"На самом деле эти предметы содержат скрытый пластик, что способствует засорению, загрязнению водоемов и даже риску затопления во время сильных дождей", - отмечают специалисты компании.

Можно ли выливать масло в раковину - что нельзя выливать в раковину

Ошибки случаются не только в ванной. По данным опроса, 14% людей выбрасывают жевательную резинку в раковину, а 10% - выливают туда кулинарное масло, жир или смазку.

"В раковину следует выливать только продукты на водной основе или те, что растворяются в воде. Главными виновниками засорения являются жир, масло, масло, рис, макароны, мука, кофейная гуща и краска", - предупреждает г-н Вудхолл.

Что будет, если выливать отходы в раковину

Специалисты отмечают, что неправильное обращение с отходами может иметь катастрофические последствия

"Забитые канализационные трубы - это не просто неудобство. Они могут привести к вреду окружающей среде, дорогостоящим ремонтам и даже затоплению домов", - отметил Вудхолл.

Это подтверждают и данные компании Thames Water, которая недавно удалила жировую массу весом 100 тонн из канализации Фелтема.

"Когда трубы забиваются, вода накапливается и должна куда-то вытекать - в дороги, реки или даже в дома людей. Последствия могут быть разрушительными", - добавил Александр Дадфилд, руководитель отдела защиты сети в Thames Water.

