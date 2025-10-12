Укр
Список удивит многих - какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитаз

Юрий Берендий
12 октября 2025, 09:53
62
Большинство людей даже не догадываются, какие привычные вещи категорически нельзя смывать в унитаз, ведь они могут вызвать серьезные проблемы.
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитаз - что нельзя смывать / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Что нельзя смывать
  • Как избежать засорения

Унитаз - не помойка, и даже привычные бытовые вещи могут нанести вред не только вашим трубам, но и экосистеме. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Главред выяснил, какие вещи нельзя смывать в унитаз.

Что категорически нельзя смывать в унитаз

Хотя большинство людей знает, что влажные салфетки смывать нельзя, эксперты компании Rentokil Specialist Hygiene предупреждают, что список опасных предметов значительно шире.

"В туалет можно сбрасывать только три вещи - мочу, кал и бумагу. Любые другие предметы, включая мертвых золотых рыбок, вряд ли быстро разложатся в воде, даже естественным образом", - пояснил Джейми Вудхолл, технический менеджер и менеджер по инновациям Rentokil Specialist Hygiene.

По его словам, даже обрезки ногтей являются серьезной проблемой.

"Хотя обрезки ногтей технически являются биоразлагаемыми, они разлагаются очень медленно - на это могут уйти годы. Они легко сочетаются с другими отходами, такими как влажные салфетки и средства гигиены, образуя твердую массу в трубах", - говорится в материале.

В перечень запрещенных также входят тампоны, обрезки волос, контактные линзы и мертвые рыбки.

Смотрите видео о том, что нельзя выбрасывать в унитаз:

Что чаще всего смывают в унитаз

Во время опроса, проведенного Rentokil в рамках кампании Unblocktober, выяснилось, что многие люди до сих пор смывают в унитаз недопустимые вещи.

Самые распространенные из них:

  • Обрезки ногтей - 35%
  • Бумажные полотенца - 34%
  • Обрезки волос - 34%
  • Мертвые рыбки - 26%
  • Тампоны - 19%
  • Влажные салфетки - 14%

"На самом деле эти предметы содержат скрытый пластик, что способствует засорению, загрязнению водоемов и даже риску затопления во время сильных дождей", - отмечают специалисты компании.

Можно ли выливать масло в раковину - что нельзя выливать в раковину

Ошибки случаются не только в ванной. По данным опроса, 14% людей выбрасывают жевательную резинку в раковину, а 10% - выливают туда кулинарное масло, жир или смазку.

"В раковину следует выливать только продукты на водной основе или те, что растворяются в воде. Главными виновниками засорения являются жир, масло, масло, рис, макароны, мука, кофейная гуща и краска", - предупреждает г-н Вудхолл.

Что будет, если выливать отходы в раковину

Специалисты отмечают, что неправильное обращение с отходами может иметь катастрофические последствия

"Забитые канализационные трубы - это не просто неудобство. Они могут привести к вреду окружающей среде, дорогостоящим ремонтам и даже затоплению домов", - отметил Вудхолл.

Это подтверждают и данные компании Thames Water, которая недавно удалила жировую массу весом 100 тонн из канализации Фелтема.

"Когда трубы забиваются, вода накапливается и должна куда-то вытекать - в дороги, реки или даже в дома людей. Последствия могут быть разрушительными", - добавил Александр Дадфилд, руководитель отдела защиты сети в Thames Water.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что один натуральный продукт растворяет накипь в туалете за 15 минут. Участники популярного сообщества Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook назвали лимонную кислоту самым эффективным средством для удаления накипи. По их словам, ей нужно всего 15 минут, чтобы полностью растворить даже застарелый налет.

Также сообщалось о быстром способе навести чистоту в туалете: гениально просто и эффективно. Даже при регулярной уборке известковый осадок может портить вид сантехники. Основательница компании The Contented Company Елена Чимелли поделилась простым лайфхаком. По ее словам, чтобы избавиться от неприятных коричневых пятен, достаточно воспользоваться обычным белым уксусом.

Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

унитаз
Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Гороскоп Таро на сегодня 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Гороскоп Таро на сегодня 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборы

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборы

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в истории

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в истории

Список удивит многих - какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитаз

