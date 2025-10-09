'Большое сжатие': ученые раскрыли сценарий конца света

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой расширение Вселенной когда-то сменится на обратный процесс - Большое сжатие, что может стать его концом.

Если последние открытия об эволюции темной энергии подтвердятся, наша Вселенная может закончить свое существование не холодным угасанием, а грандиозным коллапсом - Большим сжатием. Об этом говорится в исследования, которые были опубликованы в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, передает Science Alert.

Конец Вселенной: что такое Большое сжатие

Новое исследование, проведенное международной группой физиков - Хоангом Нханом Луу из Международного физического центра Доностиа (Испания), Ю-Ченом Цю из Шанхайского университета Цзяо Тун (Китай) и Генри Таем из Корнельского университета (США), показывает, что Вселенная может просуществовать в общей сложности 33,3 миллиарда лет.

Учитывая, что сейчас ей около 13,8 миллиарда лет, нам осталось чуть меньше 20 миллиардов лет до конца.

Существует ли темная энергия и космологическая константа

По словам профессора Генри Тая, все зависит от загадочной космологической константы (λ), введенной еще Альбертом Эйнштейном для описания расширения Вселенной.

"В течение последних 20 лет люди верили, что космологическая константа является положительной, и Вселенная будет расширяться вечно. Новые данные, кажется, указывают на то, что космологическая константа является отрицательной, и Вселенная закончится Большим сжатием", - объясняет физик.

Если λ действительно отрицательная, это означает, что вместо постоянного расширения гравитация в конце концов возьмет верх, и Вселенная начнет снова сжиматься.

Что ждет Вселенную

Чтобы объяснить эту динамику, ученые ввели в модель аксион - ультралегкую частицу, которая ведет себя как поле, которое сегодня действует подобно темной энергии.

"Аксион сначала придает Вселенной толчок наружу, но со временем его действие ослабевает", - отмечают авторы исследования.

Когда влияние аксиона ослабнет, отрицательное λ начнет тянуть пространство внутрь, и через 8 миллиардов лет после этого произойдет Большое сжатие - момент, когда вся материя Вселенной снова сойдется в одну сверхплотную точку.

Как будет выглядеть конец Вселенной

Физики сравнивают это с движением на велосипеде.

"Это немного похоже на езду вверх по склону, когда попутный ветер ослабевает - подъем останавливается, и вы начинаете спускаться вниз, набирая скорость", - говорится в исследовании.

Исследователи подчеркивают, что пока это лишь гипотеза, а не окончательный прогноз, ведь для подтверждения модели нужны новые наблюдения за эволюцией темной энергии.

Что это означает для человечества

"Любое существо хочет знать, как начинается и как заканчивается жизнь. Для нашей Вселенной также интересно знать, имеет ли она начало и конец", - подытожил Тай.

