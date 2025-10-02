Почему женщины живут дольше мужчин - ученые поставили точку в вопросе

Женщины живут дольше мужчин, и новое исследование ученых показывает, что эта разница имеет глубокие эволюционные и генетические причины.

В большинстве стран мира женщины живут дольше мужчин, и, по словам ученых, эта разница имеет глубокую эволюционную основу и не исчезнет в ближайшее время. Об этом говорится в материале научного издания Popular Science.

Почему женщины живут дольше мужчин

Достаточно очевидно, что женщины в среднем живут дольше мужчин. Такая закономерность прослеживается в разных странах и даже в разные исторические периоды. Хотя благодаря прогрессу в медицине и лучшим условиям жизни разрыв в продолжительности жизни кое-где уменьшился, он все равно сохраняется.

Ученые подчеркивают, что эта разница заложена в эволюции и наблюдается не только у людей, но и среди животных. У млекопитающих самки живут в среднем на 12% дольше самцов, и значительную роль в этом играют стратегии спаривания.

Почему мужчины умирают раньше

У большинства млекопитающих самки имеют две Х-хромосомы, а самцы только одну Х- и одну Y-хромосому. Это делает мужчин более уязвимыми к мутациям, тогда как у женщин есть определенная защита благодаря "запасной" Х-хромосоме.

Исследователи сравнили продолжительность жизни 1176 видов млекопитающих и птиц в зоопарках по всему миру. Оказалось, что у млекопитающих 72% самок жили в среднем на 12% дольше. В то же время у большинства видов птиц (68%) именно самцы оказались долгожителями - они жили примерно на 5% дольше самок.

"Некоторые виды показали противоположную ожидаемой закономерность. Например, у многих хищных птиц самки больше по размеру и живут дольше самцов. Итак, половые хромосомы могут быть лишь частью истории", - сказала в заявлении Иоганна Штарк, соавтор исследования и эволюционный антрополог из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка.

Влияние репродуктивных стратегий

Не менее важным фактором является половой отбор. У многих видов самцы должны вырабатывать дополнительные способы для привлечения внимания самок - яркое оперение, брачные танцы или уникальные голосовые сигналы. Это повышает их шанс на размножение, но сокращает продолжительность жизни.

Исследование показало, что у полигамных млекопитающих, где конкуренция между самцами очень высока, мужской пол обычно умирает раньше. Для сравнения, у многих птиц, которые являются моногамными, такого сильного давления нет, и это помогает им жить дольше.

Разница в продолжительности жизни наименьшая у моногамных видов, тогда как полигамия и выраженные половые различия в размерах тела делают жизнь самок значительно длиннее.

Роль в воспитании потомства

Ученые также отметили влияние воспитания детей. У тех видов, где один пол больше вкладывается в уход за потомством, этот пол обычно живет дольше. Среди млекопитающих основное бремя воспитания ложится на самок, и это становится их эволюционным преимуществом.

У долгоживущих видов, например приматов, выживание самки до момента, когда детеныш станет самостоятельным, повышает шансы выживания всего вида.

Глубокие эволюционные корни

Другая гипотеза объясняет разницу влиянием окружающей среды: хищничество, болезни и суровый климат могли способствовать разрыву в продолжительности жизни.

Чтобы проверить эту теорию, команда ученых исследовала популяции в зоопарках, где внешних угроз нет. Даже в таких условиях самки жили дольше самцов. Хотя разрыв в зоопарках был меньше, он не исчезал полностью.

Это отражает и ситуацию с людьми, ведь прогресс в медицине и комфортные условия жизни уменьшили расхождения, но полностью их не устранили.

Об источнике: Popular Science Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни. Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых. В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие. Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

