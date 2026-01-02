Укр
Могут даже навредить здоровью: какие вещи не следует покупать в секонд-хенде

Дарья Пшеничник
2 января 2026, 15:58
Следует помнить, что не каждая красивая вещь стоит того, чтобы забрать ее домой.
Одежда
Вещи, которые лучше не покупать в секонд-хенде / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • В секонд-хендах есть категории товаров, которые могут быть опасными или невыгодными
  • Эксперты советуют избегать текстиля, детской мебели, техники и вещей со следами износа или вредителей
  • Внимательность во время покупок помогает избежать лишних расходов и рисков для здоровья

Секонд-хенды давно стали местом, где можно найти стильные, бюджетные и уникальные вещи. В таких магазинах легко увлечься поиском выгодных находок и купить вещь импульсивно.

Но специалисты отмечают, что за привлекательной ценой иногда скрываются проблемы, которые могут обернуться лишними расходами или даже опасностью. Об этом пишет издание Martha Stewart.

Эксперты советуют придерживаться простого правила - если вещь требует сложного ухода, дорогостоящего ремонта или тщательной дезинфекции, лучше отказаться от покупки. Некоторые категории товаров в секонд-хендах особенно рискованны.

Что не стоит покупать в секонд-хендах

  • Декоративные подушки без съемных чехлов - их невозможно качественно постирать, а риски аллергенов и запахов слишком высоки.
  • Текстиль для дома - полотенца, постель и коврики для ванны часто имеют пятна или запахи, которые не поддаются очистке. Исключение - белые вещи, выдерживающие отбеливание.
  • Детская мебель и автокресла - старые модели могут не соответствовать современным нормам безопасности и содержать токсичные материалы.

  • Деревянные разделочные доски - их невозможно полностью продезинфицировать, поэтому для кухни лучше выбирать новые.
  • Ковры массового производства - профессиональная чистка часто дороже самого ковра, а скрытые дефекты проявляются уже дома.
  • Плетеная мебель - даже небольшой разрыв требует дорогостоящего ремонта.
  • Вещи с пятнами плесени, никотина или воды - такие дефекты почти не поддаются восстановлению.
  • Мебель со следами жуков-вредителей - мелкие отверстия в древесине могут означать заражение.
  • Изношенная мягкая мебель - перетяжка часто стоит дороже, чем покупка новой.
  • Непроверенная электроника - покупать технику без возможности тестирования опасно.
  • Флисовые вещи - они быстро теряют вид и редко бывают в хорошем состоянии.
  • Мебель из МДФ, ДСП или тонким шпоном - такие материалы плохо поддаются реставрации.
  • Винтажные вентиляторы - стильные, но опасные из-за устаревших конструкций.
  • Ржавая металлическая мебель - ржавчина разрушает металл, а краска проблему не решает.
  • Мраморные столы с пятнами - мрамор впитывает загрязнения навсегда.
  • Мебель с шаткими ножками - ремонт может быть сложным и дорогостоящим.
  • Винтажные украшения без экспертизы - легко перепутать дешевую бижутерию с ценными материалами.
  • Стеклянная и столовая посуда - некоторые старые изделия могут содержать свинец.
  • Предметы с серебрением - покрытие стирается и темнеет, а восстановить его почти невозможно.

Специалисты отмечают, что секонд-хенд - это не только об экономии, но и о внимательности. Если оценивать покупки трезво и не поддаваться эмоциям, каждая найденная вещь действительно может стать удачным сокровищем.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

секонд-хенд
