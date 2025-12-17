Она регулярно находит необычные вещи в секонд-хендах и на барахолках.

Женщина купила копилку в секонд-хенде / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Обычный поход в благотворительный магазин обернулся для жительницы США неожиданной и крайне приятной находкой. Купленная за символическую сумму старая копилка скрывала внутри тысячи долларов наличными, чем вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

Американка по имени Катрина, известная в TikTok под ником Miles8Katrina, рассказала, что заметила в магазине Goodwill необычную копилку в форме поросенка.

Яркий, объемный дизайн показался окружающим странным и даже пугающим, однако винтажный внешний вид сразу привлек внимание женщины. Копилка стоила всего 10,99 доллара — около 463 гривен. По словам Катрины, другие покупатели откровенно удивлялись ее выбору и даже называли находку "ужасной", но она решила довериться своей интуиции.

Настоящий сюрприз ждал женщину уже дома. Открыв копилку, она обнаружила внутри 2028 долларов наличными — более 85 тысяч гривен. Деньги были аккуратно упакованы в восемь пластиковых пакетов, перевязанных между собой. Среди купюр оказалась старая банкнота номиналом 100 долларов и несколько пачек по 20 долларов, стянутых резинками для волос.

Женщина купила копилку в секонд-хенде: внутри ее ждал сюрприз / Фото: скриншот

Катрина призналась, что регулярно находит необычные вещи в секонд-хендах и на барахолках, но подобная сумма стала для нее настоящим рекордом. По ее словам, этот случай лишь подтвердил, что спонтанные покупки иногда могут принести неожиданные плоды.

После находки женщина решила не продавать копилку и оставить ее себе на память. История быстро разошлась по соцсетям, где пользователи обсуждают удачу покупательницы и шутят, что теперь походы в секонд-хенды могут превратиться в настоящую охоту за сокровищами.

