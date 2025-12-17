Укр
  Жизнь

Женщина купила копилку в секонд-хенде: внутри ее ждал сюрприз

Сергей Кущ
17 декабря 2025, 10:22
Она регулярно находит необычные вещи в секонд-хендах и на барахолках.
Женщина купила копилку в секонд-хенде
Женщина купила копилку в секонд-хенде / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Во сколько девушке обошлась покупка
  • Что она получила приятным бонусом

Обычный поход в благотворительный магазин обернулся для жительницы США неожиданной и крайне приятной находкой. Купленная за символическую сумму старая копилка скрывала внутри тысячи долларов наличными, чем вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

Американка по имени Катрина, известная в TikTok под ником Miles8Katrina, рассказала, что заметила в магазине Goodwill необычную копилку в форме поросенка.

Яркий, объемный дизайн показался окружающим странным и даже пугающим, однако винтажный внешний вид сразу привлек внимание женщины. Копилка стоила всего 10,99 доллара — около 463 гривен. По словам Катрины, другие покупатели откровенно удивлялись ее выбору и даже называли находку "ужасной", но она решила довериться своей интуиции.

Настоящий сюрприз ждал женщину уже дома. Открыв копилку, она обнаружила внутри 2028 долларов наличными — более 85 тысяч гривен. Деньги были аккуратно упакованы в восемь пластиковых пакетов, перевязанных между собой. Среди купюр оказалась старая банкнота номиналом 100 долларов и несколько пачек по 20 долларов, стянутых резинками для волос.

Женщина купила копилку в секонд-хенде: внутри ее ждал сюрприз
Женщина купила копилку в секонд-хенде: внутри ее ждал сюрприз / Фото: скриншот

Катрина призналась, что регулярно находит необычные вещи в секонд-хендах и на барахолках, но подобная сумма стала для нее настоящим рекордом. По ее словам, этот случай лишь подтвердил, что спонтанные покупки иногда могут принести неожиданные плоды.

После находки женщина решила не продавать копилку и оставить ее себе на память. История быстро разошлась по соцсетям, где пользователи обсуждают удачу покупательницы и шутят, что теперь походы в секонд-хенды могут превратиться в настоящую охоту за сокровищами.

Смотрите видео распаковки копилки из секонд-хенда:

Напомним, ранее мы писали что, что во время очередного будничного похода в секонд-хенд блогер Даниэль нашла ничто иное, как настоящий дизайнерский трофей. Речь идет о джемпере от знаменитого бренда Ralph Lauren.

Также мы писали, что мужчина сорвал джекпот, купив курточку в секонд-хенде. Историей он поделился на платформе Reddit. По его словам, во время обычного похода по благотворительному магазину его внимание привлекла куртка, которая выглядела абсолютно новой — на ней даже сохранились заводские бирки. Мужчина решил купить ее, чтобы заменить свою старую верхнюю одежду.

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

