Женщина купила копилку в секонд-хенде: внутри ее ждал сюрприз

Обычный поход в благотворительный магазин обернулся для жительницы США неожиданной и крайне приятной находкой. Купленная за символическую сумму старая копилка скрывала внутри тысячи долларов наличными, чем вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.
Американка по имени Катрина, известная в TikTok под ником Miles8Katrina, рассказала, что заметила в магазине Goodwill необычную копилку в форме поросенка.
Яркий, объемный дизайн показался окружающим странным и даже пугающим, однако винтажный внешний вид сразу привлек внимание женщины. Копилка стоила всего 10,99 доллара — около 463 гривен. По словам Катрины, другие покупатели откровенно удивлялись ее выбору и даже называли находку "ужасной", но она решила довериться своей интуиции.
Настоящий сюрприз ждал женщину уже дома. Открыв копилку, она обнаружила внутри 2028 долларов наличными — более 85 тысяч гривен. Деньги были аккуратно упакованы в восемь пластиковых пакетов, перевязанных между собой. Среди купюр оказалась старая банкнота номиналом 100 долларов и несколько пачек по 20 долларов, стянутых резинками для волос.
Катрина призналась, что регулярно находит необычные вещи в секонд-хендах и на барахолках, но подобная сумма стала для нее настоящим рекордом. По ее словам, этот случай лишь подтвердил, что спонтанные покупки иногда могут принести неожиданные плоды.
После находки женщина решила не продавать копилку и оставить ее себе на память. История быстро разошлась по соцсетям, где пользователи обсуждают удачу покупательницы и шутят, что теперь походы в секонд-хенды могут превратиться в настоящую охоту за сокровищами.
Смотрите видео распаковки копилки из секонд-хенда:
@miles8katrina Answer to all yalls questions! #piggybank#thrifted#goodwillfinds♬ original sound - Miles8Katrina
Напомним, ранее мы писали что, что во время очередного будничного похода в секонд-хенд блогер Даниэль нашла ничто иное, как настоящий дизайнерский трофей. Речь идет о джемпере от знаменитого бренда Ralph Lauren.
Также мы писали, что мужчина сорвал джекпот, купив курточку в секонд-хенде. Историей он поделился на платформе Reddit. По его словам, во время обычного похода по благотворительному магазину его внимание привлекла куртка, которая выглядела абсолютно новой — на ней даже сохранились заводские бирки. Мужчина решил купить ее, чтобы заменить свою старую верхнюю одежду.
