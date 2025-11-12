Как легко найти дорогую брендовую вещь на секонд-хенде: блогерша поделилась секретом

Женщина часто находит замечательные вещи за копейки и решила рассказать о своем лайфхаке.

Какой простой секрет помогает находить дизайнерские вещи на секонд-хендах

Что именно стоит искать на бирках

Блогерша из Британии по имени Венздей стала настоящей сенсацией TikTok после того, как поделилась неожиданно эффективным лайфхаком для поиска дизайнерских вещей на секонд-хендах. Ее видео, где она рассказывает о "формуле успеха", уже собрало тысячи просмотров и восторженных комментариев.

Секрет в двух стежках

"Вот мой секрет: ищите бирки, которые пришиты только сверху - двумя стежками. Это часто признак дизайнерского бренда", - объяснила Венздей в своем ролике.

По ее словам, именно этот простой визуальный ориентир позволил ей однажды найти целых шесть дизайнерских вещей за один поход в магазин подержанных вещей.

Среди находок - топ от Barbara Casasola, который она идентифицировала благодаря "двустворчатой" бирке. Проверив состав ткани, блогер обнаружила 100% шелк. Стоимость такой новой вещи - около £500 (более 24 тыс. грн), а ей он достался за £3.99 (около 200 грн).

Другая находка - футболка бренда Bimba Y Lola, которая в магазине стоит около £100 (примерно 4200 грн), а в секонд-хенде обошлась ей всего в £2.95 (около 130 грн).

Смотрите видео о том, как легко найти дизайнерские вещи на секонд-хенде:

@hello_wednesday Secret hack to thrifting designer clothes in the charity shop. Look for the labels that are only stitched at the top with two stitches. Today I found 6 pieces of designer clothing and two were from brands I never heard of (Barbara Casasola and Bimba Y Lola). And if you stick around to the end of the video there’s 25 days of giveaways coming up in December!! ♬ original sound - Hello-Wednesday

В TikTok блогерша получила волну благодарности

Пользователи TikTok не скрывали восторга от открытия Венздей. В комментариях к видео появились десятки одобрительных отзывов:

"Я постоянно хожу в секонд-хенды - это отличный хак, спасибо!";

"Моя дочь умеет находить классные вещи, обязательно попробуем!";

"О, спасибо за совет";

"Кстати, да, это - правда. Смотрите на бирки и где они пришиты. По этому можно определить качественный товар".

История Венздей - пример того, как внимательность к деталям может превратить обычный поход в секонд-хенд в настоящую охоту за модными сокровищами. Ее совет уже стал новым ориентиром для тех, кто хочет выглядеть стильно, не тратя целое состояние.

Чем пахнет одежда из секонд-хенда? Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде. Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

