Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как легко найти дорогую брендовую вещь на секонд-хенде: блогерша поделилась секретом

Дарья Пшеничник
12 ноября 2025, 16:33
112
Женщина часто находит замечательные вещи за копейки и решила рассказать о своем лайфхаке.
Секонд-хенд
Лайфхак для поиска вещей на секонд-хенде / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Какой простой секрет помогает находить дизайнерские вещи на секонд-хендах
  • Что именно стоит искать на бирках

Блогерша из Британии по имени Венздей стала настоящей сенсацией TikTok после того, как поделилась неожиданно эффективным лайфхаком для поиска дизайнерских вещей на секонд-хендах. Ее видео, где она рассказывает о "формуле успеха", уже собрало тысячи просмотров и восторженных комментариев.

Секрет в двух стежках

"Вот мой секрет: ищите бирки, которые пришиты только сверху - двумя стежками. Это часто признак дизайнерского бренда", - объяснила Венздей в своем ролике.

По ее словам, именно этот простой визуальный ориентир позволил ей однажды найти целых шесть дизайнерских вещей за один поход в магазин подержанных вещей.

Среди находок - топ от Barbara Casasola, который она идентифицировала благодаря "двустворчатой" бирке. Проверив состав ткани, блогер обнаружила 100% шелк. Стоимость такой новой вещи - около £500 (более 24 тыс. грн), а ей он достался за £3.99 (около 200 грн).

Другая находка - футболка бренда Bimba Y Lola, которая в магазине стоит около £100 (примерно 4200 грн), а в секонд-хенде обошлась ей всего в £2.95 (около 130 грн).

Смотрите видео о том, как легко найти дизайнерские вещи на секонд-хенде:

@hello_wednesday

Secret hack to thrifting designer clothes in the charity shop. Look for the labels that are only stitched at the top with two stitches. Today I found 6 pieces of designer clothing and two were from brands I never heard of (Barbara Casasola and Bimba Y Lola). And if you stick around to the end of the video there’s 25 days of giveaways coming up in December!!

♬ original sound - Hello-Wednesday

В TikTok блогерша получила волну благодарности

Пользователи TikTok не скрывали восторга от открытия Венздей. В комментариях к видео появились десятки одобрительных отзывов:

  • "Я постоянно хожу в секонд-хенды - это отличный хак, спасибо!";
  • "Моя дочь умеет находить классные вещи, обязательно попробуем!";
  • "О, спасибо за совет";
  • "Кстати, да, это - правда. Смотрите на бирки и где они пришиты. По этому можно определить качественный товар".

История Венздей - пример того, как внимательность к деталям может превратить обычный поход в секонд-хенд в настоящую охоту за модными сокровищами. Ее совет уже стал новым ориентиром для тех, кто хочет выглядеть стильно, не тратя целое состояние.

Интересное по теме:

Чем пахнет одежда из секонд-хенда?

Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде.

Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

секонд-хенд лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

17:59Украина
ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

17:34Фронт
Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват

Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват

17:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

Последние новости

17:59

До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

17:51

ФИДЕ подала жалобу на российского шахматиста из-за смерти гроссмейстера из США

17:38

Папа Римский - киноман: Понтифик Лев XIV назвал 4 любимых фильмаВидео

17:34

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

17:25

Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
17:23

Как Миндичу удалось пересечь границу: в ГПСУ сделали заявление

17:19

После требования Зеленского: министр энергетики Гринчук подала в отставку

17:14

Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе

16:40

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой с блокнотом за 71 секунду

Реклама
16:33

Как легко найти дорогую брендовую вещь на секонд-хенде: блогерша поделилась секретом

16:21

Валюта внезапно "полетела" вверх: в Украине курс доллара и евро заметно изменились

16:01

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

16:01

На шахте "Ингульская" произошла авария: судьба двух горняков неизвестна

15:56

Есть важные результаты: Зеленский назвал потери РФ от санкций

15:52

Вы почувствуете свою силу: три знака зодиака выходят из тени

15:51

Обычная вода не справится: как быстро удалить птичий помет с авто

15:51

Зеленский анонсировал отставки в Кабмине на фоне коррупционного скандала - кого уволятВидео

15:47

В два раза дешевле и вкуснее, чем магазинная: проверенный рецепт засоленной рыбы

15:38

Подорожает ли популярная крупа в ближайшее время: экономист сказал, к чему готовиться

15:31

Куда делась модель Алла Костромичева: что о ней известно

Реклама
15:26

Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию и получить льготы: кого это касается

15:00

После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали

14:45

Почему губки для мытья посуды разного цвета: об этом мало кто знаетВидео

14:30

Как утеплить окна, чтобы не дуло зимой: найден дешевый способ

14:25

Цены на АЗС вверх: украинцев предупредили о подорожании топлива

14:16

Участницу "Холостяка" подловили в свадебном платье возле ЗАГСа - детали

14:14

До конца года яйца могут стать роскошью: взлетит ли цена до 100 гривен

14:05

Почему в хрущевках нет балконов на первом этаже: три логических объяснения

13:53

С рекордной дистанции: ВСУ на Leopard уничтожили танк РФ на расстоянии более 5 км

13:49

Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября

13:48

Почему 13 ноября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

13:47

Почему завещание - не всегда лучшее решение: три более безопасные альтернативы

13:19

Настолько вкусно, что на столе не останется: рецепт салата из цветной капусты

13:18

В Украине ощутимо похолодает: известна дата, когда температура резко упадет

13:11

Как "спасти" холодильник и продукты во время отключения света: советы на миллион

12:49

С повязкой на глазу: Екатерина Бужинская попала в больницу

12:44

Гороскоп на завтра 13 ноября: Львам - сюрприз, Тельцам - манипуляция

12:44

Украинцы бросились покупать валюту: эксперты рассказали, к чему приведет ажиотаж

12:40

Есть время скупиться дешевле: эксперт предупредил о подорожании ключевых продуктов

12:26

Чтобы избежать окружения: названо направление, с которого могли отойти ВСУ

Реклама
12:17

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

12:17

Россия создала новый тип войск: в чем угроза для Украины

11:55

Поражен завод и склад боеприпасов: в Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ

11:45

"Отстаньте от себя": Анна Кошмал резко ответила, почему не худеет после родов

11:43

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

11:40

Провалили войну в Украине: в РФ признали, что страна на грани катастрофы и распада

11:14

Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствияхФото

10:49

Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

10:48

Перестаньте говорить "приторный": названы реальные украинские синонимы к словуВидео

10:47

Что-то пошло не так: армия РФ в авральном порядке перебрасывает силы под Покровск

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять