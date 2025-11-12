Как легко найти дорогую брендовую вещь на секонд-хенде: блогерша поделилась секретом

Вы узнаете:
- Какой простой секрет помогает находить дизайнерские вещи на секонд-хендах
- Что именно стоит искать на бирках
Блогерша из Британии по имени Венздей стала настоящей сенсацией TikTok после того, как поделилась неожиданно эффективным лайфхаком для поиска дизайнерских вещей на секонд-хендах. Ее видео, где она рассказывает о "формуле успеха", уже собрало тысячи просмотров и восторженных комментариев.
Секрет в двух стежках
"Вот мой секрет: ищите бирки, которые пришиты только сверху - двумя стежками. Это часто признак дизайнерского бренда", - объяснила Венздей в своем ролике.
По ее словам, именно этот простой визуальный ориентир позволил ей однажды найти целых шесть дизайнерских вещей за один поход в магазин подержанных вещей.
Среди находок - топ от Barbara Casasola, который она идентифицировала благодаря "двустворчатой" бирке. Проверив состав ткани, блогер обнаружила 100% шелк. Стоимость такой новой вещи - около £500 (более 24 тыс. грн), а ей он достался за £3.99 (около 200 грн).
Другая находка - футболка бренда Bimba Y Lola, которая в магазине стоит около £100 (примерно 4200 грн), а в секонд-хенде обошлась ей всего в £2.95 (около 130 грн).
Смотрите видео о том, как легко найти дизайнерские вещи на секонд-хенде:
@hello_wednesday
Secret hack to thrifting designer clothes in the charity shop. Look for the labels that are only stitched at the top with two stitches. Today I found 6 pieces of designer clothing and two were from brands I never heard of (Barbara Casasola and Bimba Y Lola). And if you stick around to the end of the video there’s 25 days of giveaways coming up in December!!♬ original sound - Hello-Wednesday
В TikTok блогерша получила волну благодарности
Пользователи TikTok не скрывали восторга от открытия Венздей. В комментариях к видео появились десятки одобрительных отзывов:
- "Я постоянно хожу в секонд-хенды - это отличный хак, спасибо!";
- "Моя дочь умеет находить классные вещи, обязательно попробуем!";
- "О, спасибо за совет";
- "Кстати, да, это - правда. Смотрите на бирки и где они пришиты. По этому можно определить качественный товар".
История Венздей - пример того, как внимательность к деталям может превратить обычный поход в секонд-хенд в настоящую охоту за модными сокровищами. Ее совет уже стал новым ориентиром для тех, кто хочет выглядеть стильно, не тратя целое состояние.
Интересное по теме:
- Негативная энергетика: какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома
- Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила
- Не в курсе даже шопоголики: какую одежду никогда не стоит покупать в секонд-хенде
Чем пахнет одежда из секонд-хенда?
Неприятный запах одежды из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами. Обычно это формальдегид и бромистый метил - сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий, которые могут быть на одежде.
Хотя эти вещества эффективно устраняют потенциальные вредные организмы, они могут оставлять сильный запах. Однако, специалисты утверждают, что химикаты, которые применяют для обработки одежды в секонд-хендах, безопасны для людей, если придерживаются установленных стандартов и правил обработки.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред