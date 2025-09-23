Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

Мужчина рассказывает, что когда он вернулся домой, то почувствовал что-то в карманах.

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы / коллаж: Главред, фото: скриншот

Житель Великобритании по имени Крис, который подрабатывает перепродажей на eBay и Vinted, был шокирован находками в кармане купленной картки в секонд-хенде. Мнение мужчины также поддержали пользователи Сети. Находки в недорогой куртке мужчина показал в TikTok.

Британец рассказывает, что когда он вернулся домой, то почувствовал что-то в карманах. Ожидая чего-то необычного, он сказал подписчикам: "Что же мы найдем сегодня? Давайте посмотрим".

На видео Крис сначала проверяет первый карман и говорит: "Отлично, грязная салфетка. Класс". Через мгновение он решает обследовать другой карман.

"Еще одна грязная салфетка, о, смотрите, и конфетка", - пошутил он.

К сожалению, на этот раз охотник за выгодными покупками не наткнулся на сокровища. Хотя раньше он часто находил скрытые "жемчужины" в карманах, но на этот раз ему не повезло.

В комментариях пользователи были не очень впечатлены увиденным. Больше всего поддержки получили следующие реплики: "Я всегда нахожу грязные салфетки", "Странно, что работники не проверяют карманы перед продажей".

