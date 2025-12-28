'Будет беда': майор ВСУ назвал вероятные сроки новой войны РФ с Украиной

Время, которое будет при перемирии, россияне будут тратить на подготовку нового этапа войны, считает Олег Ширяев.

https://glavred.info/ukraine/budet-beda-mayor-vsu-nazval-veroyatnye-sroki-novoy-voyny-rf-s-ukrainoy-10727699.html Ссылка скопирована

РФ может начать новый этап вторжения в Украину / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, Сухопутные войска ВСУ

Главное из заявлений Ширяева:

В том, что будет второй раунд войны, сомнений нет

Россияне будут тратить перемирие на подготовку нового этапа войны

Российские захватчики в войне против Украины не дошли до реализации всех целей, которые имели в начале полномасштабного вторжения, заявил майор ВСУ Олег Ширяев, герой Украины, командир 225 отдельного штурмового полка.

"Нас склоняют Западные партнеры даже к миру с Российской Федерацией. Если оно произойдет - примирение, это не я решаю, а решает политическая власть государства. Если произойдет примирение, и мы правильно будем тратить это время, то есть, этот отдых между раундами... В том, что будет второй раунд этой войны, я не сомневаюсь ни на один процент. Все равно состоится", - сказал он.

видео дня

Украинский офицер убежден, что все время, которое будет при перемирии, россияне будут тратить на подготовку нового этапа войны. Он уточнил, что его цель - это восстановление границ Украины 1991 года и добавил, что наша страна должна правильно потратить время на подготовку армии во время перерыва между двумя раундами войны.

"Если Западные партнеры профинансируют нашу армию, а мы выстроим ее и подготовим, соответственно наши солдаты, сержанты и офицеры будут достаточно обеспечены деньгами, социальным льготами, жильем, - это достаточно серьезно повлияет на нашу обороноспособность во втором раунде", - убежден Ширяев.

Вместе с тем, он отмечает важность восстановления линии защиты, которую будет пройти достаточно сложно, но признает нехватку личного состава в войсках. Майор ВСУ также указал, что граждане Украины должны приобщаться к армии, и что не должно быть случаев дискредитации работы ТЦК в также необходимо единение как было в 2022 году.

"Конечно, нам трудно воевать. Есть моменты, где мы должны перестроиться. Война - это всегда приспособление к чему-то новому, потому что мы всегда должны искать преимущество над противником. То есть, мы должны иметь тот рычаг влияния, которым мы можем победить", - подчеркнул Ширяев. "Мы должны приспособиться сейчас к тому, чтобы больше вводить беспилотной компоненты, роботизированных платформ на поле боя", - добавил он.

Ширяев резюмировал, что среднее звено управления армии РФ, командиры бригад: "Это достаточно серьезные и мощные офицеры, которые получили опыт в этой войне, и которые в дальнейшем могут перестроить армию соответственно своему поднятию по руководящим должностям на военной службе. Если они ее перестроят - то будет беда".

Мнение эксперта о поиске путей завершения войны

Публицист Виталий Портников считает, что мирные переговоры по войне зашли в тупик, прежде всего из-за территориального вопроса. По его словам, даже Дональд Трамп отмечал стремление Владимира Путина контролировать всю Украину, а не отдельные регионы. Портников также подчёркивает, что Украина не видит причин отказываться от Донбасса, который продолжает удерживать.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Ранее был раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией. Единственным ответом может быть максимальная мобилизация общества для потребностей фронте, убежден Евгений Дикий.

Напомним, ранее появился мрачный прогноз насчет завершения войны. Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах, считает Евгений Дикий.

Как сообщал Главред, ранее появился тревожный сценарий завершения войны. Для Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.

Читайте также:

О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред