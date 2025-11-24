Трамп не углублялся в детали "мирного плана", - СМИ

В Белом доме весь день была неразбериха, творившаяся в связи с появлением мирного плана.

Трамп не углублялся в детали "мирного плана" / Коллаж: Главред, фото: Белый дом

Трамп не вдавался в детали мирного плана по прекращению огня в Украине

Белый дом оказался в состоянии хаоса в связи с появлением мирного плана

Неназванный чиновник США рассказал о низком уровне осведомленности Трампа

Президент США Дональд Трамп не был вовлечен в детали "мирного плана" из 28 пунктов, который разработала его администрация в рамках усилий по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.

Американская администрация оказалась в состоянии хаоса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Неназванный американский чиновник сообщил изданию, что Трамп имеет ограниченную информацию о переговорах по соглашению с Украиной. По словам источника, когда Трампу говорят: "Я постараюсь заключить сделку", он отвечает: "Отлично, посмотрите, что можно сделать", и это весь объем информации, которым он владеет.

Кроме того, этот чиновник заявил о "хаосе", который царил в американской администрации.

"Весь день царил абсолютный хаос, потому что даже в разных подразделениях Белого дома не знают, что происходит. Это позорно".

Частно администрация Трампа "не рассматривала этот план как незыблемый", сказал источник, знакомый с переговорами.

"Украинцам было сообщено, что есть определенное пространство для переговоров", отметил собеседник.

На какой мирный план согласится Украина - мнение эксперта

Мирный план США может устроить Украину только в одном случае: выход России со всех оккупированных территорий, репарации, наказание военных преступников. Так считает Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Но, он отметил, что россияне не выйдут ни из Крыма, ни из Донбасса, ни даже из части Запорожской и Херсонской областей.

"Они не отдадут нам Бердянск и Мариуполь - это нереально. Замораживание по линии фронта может быть в Запорожской области. Где-то что-то немножко отойдут - возможно, с Харьковщины или Днепропетровщины. Но не более", - говорит Клочок.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - что известно

Как сообщал Главред, украинская делегация работает в Женеве над поиском реальных решений для завершения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности. Команда уже предоставила краткие доклады об итогах первых встреч и переговоров.

Известно, что первоначальная редакция так называемого "мирного плана Трампа" содержала не 28 пунктов, а 30. Еще два пункта плана могли быть вычеркнутыми или засекреченными.

Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что установленный Дональдом Трампом срок до четверга, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. По его словам, американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

