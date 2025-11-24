Укр
Дедлайн для принятия мирного плана может измениться: в США назвали новый срок

Мария Николишин
24 ноября 2025, 08:27обновлено 24 ноября, 09:30
1785
В США признают, что Украина нуждается в гарантиях безопасности.
Срок для принятия мирного соглашения / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Ключевые тезисы:

  • Срок для принятия мирного соглашения США является гибким
  • В США хотят, чтобы это произошло как можно скорее
  • Также возможен разговор между Трампом и Зеленским

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что установленный Дональдом Трампом срок до четверга, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Об этом пишет CNN.

По его словам, американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

"Мы хотим решить этот вопрос как можно скорее. Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло до четверга. Мы действительно продвинулись вперед, поэтому я очень оптимистично настроен, что мы достигнем цели в очень разумный срок, очень скоро. Будь то четверг, или пятница, или среда, или понедельник на следующей неделе, мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее, потому что люди будут гибнуть", - сказал Рубио по результатам переговоров в Женеве в воскресенье.

Он добавил, что США признают, что Украина нуждается в гарантиях безопасности как части мирного предложения, но не вдался в подробности того, что обсуждалось.

"Я думаю, что мы все признаем, что для окончательного завершения этой войны Украине нужно чувствовать себя в безопасности и быть уверенной, что она никогда больше не будет захвачена или атакована", - подчеркнул государственный секретарь США.

Также Рубио назвал "возможным" телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, во время которого обсуждали бы соглашение.

Какой мирный план может устроить Украину

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что мирный план США может устроить Украину только в одном случае: выход России со всех оккупированных территорий, репарации, наказание военных преступников.

Но, он отметил, что россияне не выйдут ни из Крыма, ни из Донбасса, ни даже из части Запорожской и Херсонской областей.

"Они не отдадут нам Бердянск и Мариуполь - это нереально. Замораживание по линии фронта может быть в Запорожской области. Где-то что-то немножко отойдут - возможно, с Харьковщины или Днепропетровщины. Но не более", - говорит Клочок.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - что известно

Как сообщал Главред, украинская делегация работает в Женеве над поиском реальных решений для завершения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности. Команда уже предоставила краткие доклады об итогах первых встреч и переговоров.

Известно, что первоначальная редакция так называемого "мирного плана Трампа" содержала не 28 пунктов, а 30. Еще два пункта плана могли быть вычеркнутыми или засекреченными.

Кроме того, европейские страны представили обновленную версию американского мирного плана для Украины, в которой отказались от предложенных Вашингтоном ограничений в отношении украинской армии и от идеи территориальных уступок.

CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

