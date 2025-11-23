Укр
WP узнала, что мирный план предусматривает передачу Украине Tomahawk

Виталий Кирсанов
23 ноября 2025, 08:46
Зеленский может согласиться на выход из Донбасса и сокращение ВСУ в обмен на мир.
Мирный план предусматривает передачу Украине Tomahawk
Мирный план предусматривает передачу Украине Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, uk.wikipedia.org

Что написано в материале WP:

  • Гарантии безопасности для Украины еще недостаточно сильны
  • Украина оказалась в новом опасном моменте из-за коррупционного скандала
  • Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором

Администрация Дональда Трампа активизирует попытки продвинуть новое мирное соглашение для Украины. И уже в воскресенье, 23 ноября, американские посланники прибудут в Женеву на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на острую критику плана, в Вашингтоне настаивают: документ из 28 пунктов не является ультиматумом и может быть изменен.

Несколько высокопоставленных источников, знакомых с подготовкой к переговорам, заявили, что американская сторона готова проявить гибкость, несмотря на общий скептицизм вокруг, пишет в материале для Washington Post обозреватель международных новостей Дэвид Игнатиус.

"Гарантии безопасности еще недостаточно сильны", - признают американские чиновники, информированные о переговорах.

Американцы убеждают Киев и Европу, что инициатива Трампа не является пророссийской. Они утверждают: США готовы усилить послевоенное сдерживание и даже рассматривают возможность передать Украине крылатые ракеты "Томагавк", если мир будет заключен.

Что стоит в центре плана

По информации двух топ-чиновников, участвовавших в переговорах, проект включает следующие ключевые положения:

  • возможное ограничение численности украинской армии 600 тысячами военных - пункт, который США уже готовы пересмотреть;
  • требование, чтобы Украина вывела войска из около 25% Донецкой области, которые сейчас контролирует - главное пожелание России;
  • демилитаризация зоны отвода и строительство новой "стены безопасности" при поддержке США и союзников;
  • проведение общенациональных выборов в Украине в течение 100 дней после подписания соглашения;
  • послевоенная амнистия - требование Киева для защиты чиновников в контексте антикоррупционных расследований.

"Суверенитет Украины никогда не может быть поставлен под угрозу... Мы не хотим видеть распад Украины. Мы не хотим видеть второе пришествие Югославии", - сказал один из ключевых чиновников.

Почему переговоры активизировались именно сейчас

Вашингтон считает, что Украина оказалась в новом опасном моменте из-за потерь в Донецкой области, коррупционного скандала в Киеве и политической нестабильности.

Одновременно Россия, по оценкам США, испытывает усиленное экономическое давление и может быть заинтересована в прекращении войны, вместо еще двух лет боев за полный контроль над Донбассом.

Посредническую роль в новых переговорах активно играет Турция, как и в переговорах по Газе, которые Трамп считает одним из своих успехов.

Самый острый момент для Зеленского

По данным источников среди высокопоставленных чиновников США, секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров во время встречи во Флориде допустил готовность Киева к компромиссу по части Донбасса и к ограничению численности армии. Это вызвало резкую реакцию в Украине - и теперь Вашингтон намекает, что готов изменить эти пункты.

Но ключевое решение остается за Зеленским.

"Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором своего президентства. Если он скажет "да" сдаче Донецка, некоторые украинцы никогда ему этого не простят. Если же он скажет "нет", эта трагическая война продолжится. Несмотря на все мужество Зеленского, возможно, он никогда не сталкивался с более мучительным моментом", - пишет Игнатиус.

Почему именно сейчас появился мирный план США - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду заявил, что появление американского мирного плана именно сейчас не является случайным. По его словам, сейчас на Украину и на Владимира Путина осуществляется системное давление, направленное на то, чтобы принудить обе стороны к замораживанию войны.

Клочок отметил, что даже заморозка войны по линии фронта стала бы для украинской власти серьезным репутационным ударом. По его словам, если бы союзники предоставляли Украине достаточную и своевременную военную помощь, ситуация сегодня была бы значительно лучше.

"Но Трамп решил иначе. Для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, то ли из-за русской церкви, то ли по линии, где будет проходить граница - ему на это глубоко наплевать", - пояснил Клочок.

ракета Tomahawk инфографика
Инфографика: Главред

Мирный план США - новости по теме

Напомним, США представили собственное видение завершения войны в Украине - документ из 28 пунктов, который администрация Дональда Трампа подала как "мирный план". Однако по своему содержанию план больше напоминает сценарий односторонних уступок, поскольку он предлагает существенное сокращение украинской армии, официальный отказ от евроатлантического курса и согласие на потерю части территорий Донбасса. Для Киева такие условия фактически равны капитуляции.

На фоне этого президент Владимир Зеленский 21 ноября заявил, что давление на Украину сейчас беспрецедентно. Он подчеркнул, что государство не имеет права торговать свободой и достоинством и не может доверять России, которая уже много раз нарушала любые договоренности.

Несмотря на это, президент США публично призвал Киев принять план до четверга, 27 ноября, назвав День благодарения "удачным моментом" для такого решения.

Европейские партнеры Украины также выступили против ключевых пунктов предложения. По словам дипломатов, украинские Вооруженные силы должны сохранить полную обороноспособность, а базой для переговоров должна быть нынешняя линия фронта.

Как сообщал Главред, 23 ноября в Швейцарии состоятся переговоры США, Украины и стран ЕС по мирному плану Трампа. В Женеву уже прибыл министр армии США Дэн Дрисколл.

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский The Washington Post война России и Украины Мирный план Трампа
