Равнозначно капитуляции: СМИ раскрыли, что предусматривает 'мирный план' США и РФ

Известно, что положения плана отражают давние политические цели Кремля.

План окончания войны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Главное:

США и РФ готовят новый план окончания войны

Он включает отказ от определенных территорий, сокращение военной помощи и украинской армии

В США хотят, чтобы Украина приняла это соглашение

Известно, что администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине. Однако, он будет равносилен капитуляции Украины. Об этом сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер.

"Могу подтвердить поспешное предложение США и России, которое продвигают украинцам через Дмитриева-Виткова к Умерову. Это будет равносильно капитуляции Украины, а знакомые мне люди говорят, что это просто максималистские требования Кремля", - написал он.

По словам корреспондента, план включает:

сокращение армии Украины вдвое;

отказ от определенного оружия;

отказ от Донбасса;

недовольство Зеленского.

В Financial Times также отметили, что этот план призывает Украину отказаться от ключевых категорий вооружения и будет включать сокращение военной помощи США, которая была жизненно важной для обороны, что потенциально сделает страну уязвимой к будущей российской агрессии.

"Он также предусматривает признание русского языка официальным государственным языком в Украине и предоставление официального статуса местной ветви Русской православной церкви - положения, отражающие давние политические цели Кремля", - говорится в сообщении.

Территории в обмен на гарантии безопасности

Кроме того, Axios пишет, что новый план Дональда Трампа по прекращению войны в Украине предусматривает предоставление России частей восточной Украины, которые она пока не контролирует, в обмен на гарантии безопасности США для Украины и Европы от будущей российской агрессии.

"Украина и ее сторонники будут рассматривать это как огромную уступку России. Взгляд Белого дома, по словам американского чиновника, заключается в том, что Украина, вероятно, потеряет эту территорию в любом случае, если война продолжится, и поэтому в интересах Украины достичь соглашения сейчас", - говорится в заявлении издания.

План также предусматривает, что Россия получит полный фактический контроль над Луганском и Донецком, несмотря на то, что Украина все еще контролирует около 12% территории там.

"В двух других охваченных войной регионах, Херсонской и Запорожской областях, нынешние линии контроля будут в основном заморожены, а Россия вернет часть земель при условии переговоров", - добавляет издание.

Сигнал Зеленскому от США

В то же время, издание Reuters сообщает, что США предоставили президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Украина должна принять разработанное США рамочное соглашение о прекращении войны с Россией, которое предлагает Киеву отказаться от территории и части оружия.

Источники издания сказали, что Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные пункты.

Что известно о плане окончания войны США и России

Издание Axios ранее писало, что план США состоит из 28 пунктов.

Известно, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф возглавляет разработку плана и детально обсудил его с российским посланником - главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Кроме того, Дмитриев сообщил Axios, что основная идея заключалась в том, чтобы взять за основу принципы, о которых Трамп и Владимир Путин договорились в августе на Аляске, и подготовить предложение "по разрешению конфликта в Украине, а также по восстановлению отношений между США и Россией и решению вопросов безопасности России".

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что война должна закончиться, нет альтернативы миру. По его словам, Россия должна осознавать, что за войну, за убийства не должно быть никакого вознаграждения.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов говорил, что Трамп заявил, что война России против Украины должна закончиться как можно скорее, охарактеризовав ее как ужасную кровавую бойню и крупнейший конфликт со времен Второй мировой войны.

В то же время, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее сказал, что полномасштабная агрессивная и неспровоцированная война России против Украины, которую в стране-агрессоре называют "СВО", закончится только после достижения целей, которые поставил Кремль.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

