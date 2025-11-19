Когда закончится война России против Украины - Буданов оценил прогноз Трампа

Глава ГУР Кирилл Буданов высказался о сроках окончания боевых действий и охарактеризовал этап войны, на котором Украина находится сейчас.

Когда закончится война в Украине - Буданов оценил прогноз Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скришот с видео

Буданов выразил надежду, что озвученные Трампом сроки окончания войны сбудутся

Война в Украине является самой масштабной после Второй мировой

Трамп заявил, что война России против Украины должна закончиться как можно скорее, охарактеризовав ее как ужасную кровавую бойню и крупнейший конфликт со времен Второй мировой войны. Глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью для 24 канала оценил слова президента США относительно сроков завершения войны.

"Все, что я могу сказать. Я надеюсь, что президент США прав. И все это удастся как-то урегулировать в ближайшее время", - подчеркнул он.

По его словам, эта война не является самой кровавой по количеству жертв среди гражданского населения после Второй мировой, однако она безусловно самая масштабная и жестокая с точки зрения использования конвенционного оружия.

Буданов добавил, что практически все виды вооружения были задействованы. Единственный российский авианосец сейчас небоеспособен и находится за пределами оперативной зоны. Все остальные ресурсы, кроме ядерного оружия, использовались - от подводных лодок до стратегической авиации.

Когда закончится война - прогноз Стерненко

Как писал Главред, война России против Украины закончится лишь тогда, когда одно из государств перестанет существовать. Такое мнение высказал общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной. Он прогнозирует, что конфликт может длиться еще 2-3 года, и призывает быть к этому готовыми. Волонтер подчеркнул, что война будет продолжаться, пока не исчезнет Украина или Россия.

По словам Стерненко, нынешняя война имеет экзистенциальный характер. Даже в случае возможного временного замораживания конфликта, в долгосрочной перспективе она завершится только тогда, когда Украина исчезнет или Россия прекратит существовать в нынешнем имперском виде.

"Возможно, она распадется, возможно, трансформируется. Останется кто-то один - или мы, или они", - сказал Сергей Стерненко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Зеленский объявил о намерении возобновить переговоры с Россией, тогда как Соединенные Штаты работают над планом прекращения боевых действий, детали которого могут стать известны уже к концу недели. Главред собрал ключевую информацию о перезапуске мирного процесса и возможных условиях завершения войны.

В Украину с непубличным визитом прибыли министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж. По данным Politico, президент США Дональд Трамп направил в Киев высокопоставленную делегацию Пентагона для переговоров в рамках попыток администрации восстановить мирные договоренности. Американские военные чиновники должны встретиться с украинским командованием, народными депутатами и самим Зеленским.

Глава государства также сообщил, что в среду, 19 ноября, проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы согласовать дальнейшие шаги на пути к мирному урегулированию.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

