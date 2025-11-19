Когда закончится война России против Украины - Буданов оценил прогноз Трампа

О чем говорится в материале:
- Буданов выразил надежду, что озвученные Трампом сроки окончания войны сбудутся
- Война в Украине является самой масштабной после Второй мировой
Трамп заявил, что война России против Украины должна закончиться как можно скорее, охарактеризовав ее как ужасную кровавую бойню и крупнейший конфликт со времен Второй мировой войны. Глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью для 24 канала оценил слова президента США относительно сроков завершения войны.
"Все, что я могу сказать. Я надеюсь, что президент США прав. И все это удастся как-то урегулировать в ближайшее время", - подчеркнул он.
По его словам, эта война не является самой кровавой по количеству жертв среди гражданского населения после Второй мировой, однако она безусловно самая масштабная и жестокая с точки зрения использования конвенционного оружия.
Буданов добавил, что практически все виды вооружения были задействованы. Единственный российский авианосец сейчас небоеспособен и находится за пределами оперативной зоны. Все остальные ресурсы, кроме ядерного оружия, использовались - от подводных лодок до стратегической авиации.
О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
