Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Марина Фурман
11 ноября 2025, 22:52
379
Стерненко спрогнозировал, как может закончиться война России против Украины.
Стерненко, ВГУ
Стерненко сказал, сколько еще продлится война / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Главное:

  • Война в Украине может продолжаться еще 2-3 года
  • Война не завершится, пока не исчезнет одно из двух государств - Украина или Россия

Война, которую Россия развязала против Украины, завершится только тогда, когда одно из государств прекратит свое существование. Такое мнение высказал общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Он прогнозирует, что война в Украине может продолжаться еще даже 2-3 года, поэтому нужно быть готовыми к этому.

видео дня

Волонтер отметил, что война будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет одно из государств - Украина или Россия.

"Мы находимся в такой войне, которая имеет экзистенциальный характер. Если это война за существование, то в долгосрочной перспективе даже если будет какая-то заморозка, она закончится тем, что либо исчезнет Украина, либо в нынешнем имперском виде прекратит существовать РФ. Возможно, она распадется, возможно, трансформируется. Останется кто-то один - или мы, или они", - сказал Сергей Стерненко.

Чем и когда закончится война России против Украины - мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в чате на Главреде рассказал, война России против Украины, скорее всего, продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то чрезвычайных событий - масштабных природных катастроф, техногенных аварий или непредсказуемых обстоятельств, которые могли бы резко изменить ситуацию.

Он предполагает, что к этому времени война может перейти в стадию истощения, а ситуация на фронте заставит стороны перейти к дипломатическим переговорам.

Прогнозы относительно окончания войны - новости по теме

Напомним, глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что для прекращения войны в Украине обязательными условиями остаются "демилитаризация" и "денацификация". Москва не собирается менять требования в отношении Украины.

Недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что война в Украине постепенно приближается к завершению. По его словам, этот процесс может ускорить участие президента США Дональда Трампа, который стремится стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Между тем координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник сказал, что завершение полномасштабной войны, которую страна-агрессор Россия развязала против Украины, в 2026 году маловероятно. Однако, не исключено, что Киев и Москва смогут достичь прекращения огня.

Читайте также:

О персоне: Сергей Стерненко

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

22:52Украина
Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

22:07Война
Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

21:12Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

РФ будет "стирать" два больших города: украинцев предупреждают о серьезной опасности

Китайский гороскоп на 2026 год Красного Огненного Коня: прогноз для всех знаков

Китайский гороскоп на 2026 год Красного Огненного Коня: прогноз для всех знаков

Последние новости

23:38

Экс-сотрудник СБУ назвал самый большой страх Путина: чего боится лидер Кремля

22:54

Илья Забарный получил неожиданную оценку в ПСЖ: о чем идет речь

22:52

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

22:07

Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

22:00

Праздники приближаются, а цены растут: какие продукты "ударят" по кошельку

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакПутин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак
21:42

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

21:12

Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

21:02

Водители делают это почти каждый день: что помогает батарее электрокара "стареть"

20:51

Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

Реклама
20:34

Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы срокиВидео

20:28

Необычный суп из обычного картофеля - шикарный рецептВидео

20:26

На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

20:09

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

20:06

Тепла от батарей будет больше: простой и гениальный фокус для отопленияВидео

20:04

Весной зацветут ковром: благоприятные дни для посева цветов под зимуВидео

19:42

Украинцам советуют проверить свои банковские карты: что произошло

19:40

Гороскоп на завтра 12 ноября: Близнецам - ловушка, Водолеям - прибыль

19:38

Часов со светом будет мало: Укрэнерго ввело жесткие графики на 12 ноября

19:10

Как РФ опозорилась с историей угнать перехватчик МиГ с ракетой "Кинжал"мнение

19:06

Зачем кошачий наполнитель насыпают на подоконники: о хитрости знают единицыВидео

Реклама
19:06

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

19:06

Ситуация на юге обостряется: эксперт раскрыл, какой город под прицелом врага

18:48

"Я слагаю полномочия": начались кадровые изменения на фоне коррупционного скандала

18:32

Не только в Покровске: Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте

18:24

Кремль начал скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину – ISW

18:22

Чем и когда закончится война России против Украины - раскрыт реалистичный сценарийВидео

18:00

Стиральный порошок больше не нужен: бесплатный ингредиент работает намного лучшеВидео

17:51

"Даст команду остановиться": эксперт сказал, что заставит Путина закончить войну

17:50

Операция Мидас: в НАБУ сказали, что ждет главного подозреваемого бизнесмена

17:48

Уходит легенда: Криштиану Роналду завершает карьеру футболиста - Independent

17:46

Почему Илон Маск и актеры Голливуда учат поэзию: объясняет эксперт по ораторскому искусству

17:45

Растратил 23 млн грн: СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики

17:31

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали ихВидео

17:23

Не просто мода: настоящие причины, почему советские женщины не снимали шапки

16:58

Блонд без вреда для волос: какое окрашивание выбирает Екатерина КузнецоваВидео

16:55

Простая хитрость превращает яичницу в шедевр: один трюк меняет всеВидео

16:36

"Зафиксированы на бумаге": в России назвали условия окончания войны против Украины

16:34

Не только кровь за кровь: названы истинные мотивы жестокой мести княгини Ольги древлянам

16:26

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

16:23

РФ пошла в жесткое наступление, ВСУ покидают позиции - Силы обороны

Реклама
16:11

Три знаки зодиака вырвутся из темноты в светлое будущее: им уготован душевный подъем

16:03

ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ России, который поставляет топливо оккупантам

15:54

Правило "20-80": эксперты назвали лучший способ для зарядки телефона

15:53

Безалкогольное пиво: метод производства, который ломает все стереотипыВидео

15:30

Как носить шапку с пальто в этом сезоне: советы, идеи, образы

15:24

Путин не уложился в свой график: в Foreign Affairs объяснили, почему зима станет решающей для фронта

15:20

Мужчина нашел странный сундук в саду: находка обескуражила даже копов

15:06

Салат, который просто затмит Шубу и Оливье на столе: рецепт на Новый год 2026

15:02

Микроволновку сделали с одной тайной опцией: как открыть скрытую функциюВидео

14:59

Трамп хочет "протащить" компромисс по территориям Украины в ООН - что изменится

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Праздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапитки
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять