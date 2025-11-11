Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

Стерненко спрогнозировал, как может закончиться война России против Украины.

Главное:

Война в Украине может продолжаться еще 2-3 года

Война не завершится, пока не исчезнет одно из двух государств - Украина или Россия

Война, которую Россия развязала против Украины, завершится только тогда, когда одно из государств прекратит свое существование. Такое мнение высказал общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Он прогнозирует, что война в Украине может продолжаться еще даже 2-3 года, поэтому нужно быть готовыми к этому.

Волонтер отметил, что война будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет одно из государств - Украина или Россия.

"Мы находимся в такой войне, которая имеет экзистенциальный характер. Если это война за существование, то в долгосрочной перспективе даже если будет какая-то заморозка, она закончится тем, что либо исчезнет Украина, либо в нынешнем имперском виде прекратит существовать РФ. Возможно, она распадется, возможно, трансформируется. Останется кто-то один - или мы, или они", - сказал Сергей Стерненко.

Чем и когда закончится война России против Украины - мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в чате на Главреде рассказал, война России против Украины, скорее всего, продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то чрезвычайных событий - масштабных природных катастроф, техногенных аварий или непредсказуемых обстоятельств, которые могли бы резко изменить ситуацию.

Он предполагает, что к этому времени война может перейти в стадию истощения, а ситуация на фронте заставит стороны перейти к дипломатическим переговорам.

Прогнозы относительно окончания войны - новости по теме

Напомним, глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что для прекращения войны в Украине обязательными условиями остаются "демилитаризация" и "денацификация". Москва не собирается менять требования в отношении Украины.

Недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что война в Украине постепенно приближается к завершению. По его словам, этот процесс может ускорить участие президента США Дональда Трампа, который стремится стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Между тем координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник сказал, что завершение полномасштабной войны, которую страна-агрессор Россия развязала против Украины, в 2026 году маловероятно. Однако, не исключено, что Киев и Москва смогут достичь прекращения огня.

Читайте также:

О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

