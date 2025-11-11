Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Не только в Покровске: Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте

Марина Фурман
11 ноября 2025, 18:32
837
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского.
Зеленский, ВСУ
Зеленский заслушал доклад Сырского / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Главное:

  • Враг активно штурмует на Покровском направлении и в Запорожской области
  • Немного легче ситуация в Купянске

Основное внимание сейчас сосредоточено на Покровском направлении и Запорожской области, где российские оккупанты увеличивают количество и масштабы штурмов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграме, заслушав доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Зеленский сообщил, что на Покровском направлении и Запорожской области ситуация остается сложной, в частности, из-за погодных условий, которые способствуют атакам.

видео дня

Несмотря на все, украинские бойцы продолжают уничтожать захватчиков.

"Я благодарю каждое наше подразделение, каждого воина, которые задействованы для защиты украинских позиций", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского немного легче ситуация в Купянске.

"Есть результаты у наших воинов, и это уже тенденция нескольких недель", - написал президент.

Кроме этого, Зеленский обсудил с главнокомандующим подготовку дипстрайков - конкретные направления и ожидаемые результаты.

"Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки, и это достигается. Спасибо за меткость! Слава Украине!", - подчеркнул Зеленский.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты прорвались в Покровск. Сейчас в городе их уже более трех сотен. Украинские силы делают все возможное, чтобы уничтожить врага и удержать позиции.

Кроме этого, российские оккупанты жестко продвинулись на двух направлениях в Запорожской области. Враг вытесняет украинские силы. Наши защитники были вынуждены покинуть позиции сразу у пяти населенных пунктов.

Ранее основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев сообщил о том, что оккупационные войска страны-агрессора России пересекли государственную границу на Харьковщине в новом месте - в районе населенного пункта Бологовка.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский линия фронта Александр Сырский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

20:51Синоптик
На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

20:26Украина
Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

20:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Россияне прорвали границу в еще одной области, "буферная зона" уже 5 км - офицер

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

Москва поставила дедлайн для окончания войны, но есть нюанс - экс-сотрудник СБУ

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

"Собаки лают": Олег Винник вышел из себя и высказался об украинцах

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Последние новости

20:51

Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

20:34

Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы срокиВидео

20:28

Необычный суп из обычного картофеля - шикарный рецептВидео

20:26

На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

20:09

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакПутин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак
20:06

Тепла от батарей будет больше: простой и гениальный фокус для отопленияВидео

20:04

Весной зацветут ковром: благоприятные дни для посева цветов под зимуВидео

19:42

Украинцам советуют проверить свои банковские карты: что произошло

19:40

Гороскоп на завтра 12 ноября: Близнецам - ловушка, Водолеям - прибыль

Реклама
19:38

Часов со светом будет мало: Укрэнерго ввело жесткие графики на 12 ноября

19:10

Как РФ опозорилась с историей угнать перехватчик МиГ с ракетой "Кинжал"мнение

19:06

Зачем кошачий наполнитель насыпают на подоконники: о хитрости знают единицыВидео

19:06

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

19:06

Ситуация на юге обостряется: эксперт раскрыл, какой город под прицелом врага

18:48

"Я слагаю полномочия": начались кадровые изменения на фоне коррупционного скандала

18:32

Не только в Покровске: Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте

18:24

Кремль начал скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину – ISW

18:22

Чем и когда закончится война России против Украины - раскрыт реалистичный сценарийВидео

18:00

Стиральный порошок больше не нужен: бесплатный ингредиент работает намного лучшеВидео

17:51

"Даст команду остановиться": эксперт сказал, что заставит Путина закончить войну

Реклама
17:50

Операция Мидас: в НАБУ сказали, что ждет главного подозреваемого бизнесмена

17:48

Уходит легенда: Криштиану Роналду завершает карьеру футболиста - Independent

17:46

Почему Илон Маск и актеры Голливуда учат поэзию: объясняет эксперт по ораторскому искусству

17:45

Растратил 23 млн грн: СБУ объявила подозрение экс-заместителю министра соцполитики

17:31

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали ихВидео

17:23

Не просто мода: настоящие причины, почему советские женщины не снимали шапки

16:58

Блонд без вреда для волос: какое окрашивание выбирает Екатерина КузнецоваВидео

16:55

Простая хитрость превращает яичницу в шедевр: один трюк меняет всеВидео

16:36

"Зафиксированы на бумаге": в России назвали условия окончания войны против Украины

16:34

Не только кровь за кровь: названы истинные мотивы жестокой мести княгини Ольги древлянам

16:26

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

16:23

РФ пошла в жесткое наступление, ВСУ покидают позиции - Силы обороны

16:11

Три знаки зодиака вырвутся из темноты в светлое будущее: им уготован душевный подъем

16:03

ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ России, который поставляет топливо оккупантам

15:54

Правило "20-80": эксперты назвали лучший способ для зарядки телефона

15:53

Безалкогольное пиво: метод производства, который ломает все стереотипыВидео

15:30

Как носить шапку с пальто в этом сезоне: советы, идеи, образы

15:24

Путин не уложился в свой график: в Foreign Affairs объяснили, почему зима станет решающей для фронта

15:20

Мужчина нашел странный сундук в саду: находка обескуражила даже копов

15:06

Салат, который просто затмит Шубу и Оливье на столе: рецепт на Новый год 2026

Реклама
15:02

Микроволновку сделали с одной тайной опцией: как открыть скрытую функциюВидео

14:59

Трамп хочет "протащить" компромисс по территориям Украины в ООН - что изменится

14:54

РФ планирует масштабную операцию: эксперт предупредил об опасном маневре врага

14:33

"Сердце Украины под большой угрозой": готовится новая массированная атака на 3 города

14:29

Сколько украинцев сбежали из армии: раскрыта впечатляющая статистика по СОЧ

14:29

Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - эксперт ответил

14:24

Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

14:23

Влад Яма взялся за старое в США - что он делает

14:17

Яна Глущенко публично заявила о разводе: "Пришло время отпустить"

14:15

На вкус как мамин, но готовится быстрее: рецепт холодца за два часа

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять