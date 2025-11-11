Не только в Покровске: Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте

Главное:
- Враг активно штурмует на Покровском направлении и в Запорожской области
- Немного легче ситуация в Купянске
Основное внимание сейчас сосредоточено на Покровском направлении и Запорожской области, где российские оккупанты увеличивают количество и масштабы штурмов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграме, заслушав доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Зеленский сообщил, что на Покровском направлении и Запорожской области ситуация остается сложной, в частности, из-за погодных условий, которые способствуют атакам.
Несмотря на все, украинские бойцы продолжают уничтожать захватчиков.
"Я благодарю каждое наше подразделение, каждого воина, которые задействованы для защиты украинских позиций", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского немного легче ситуация в Купянске.
"Есть результаты у наших воинов, и это уже тенденция нескольких недель", - написал президент.
Кроме этого, Зеленский обсудил с главнокомандующим подготовку дипстрайков - конкретные направления и ожидаемые результаты.
"Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки, и это достигается. Спасибо за меткость! Слава Украине!", - подчеркнул Зеленский.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты прорвались в Покровск. Сейчас в городе их уже более трех сотен. Украинские силы делают все возможное, чтобы уничтожить врага и удержать позиции.
Кроме этого, российские оккупанты жестко продвинулись на двух направлениях в Запорожской области. Враг вытесняет украинские силы. Наши защитники были вынуждены покинуть позиции сразу у пяти населенных пунктов.
Ранее основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев сообщил о том, что оккупационные войска страны-агрессора России пересекли государственную границу на Харьковщине в новом месте - в районе населенного пункта Бологовка.
Читайте также:
- "Зафиксированы на бумаге": в России назвали условия окончания войны против Украины
- Операция Мидас: в НАБУ сообщили, что ждет главного подозреваемого бизнесмена
- "Даст команду остановиться": эксперт сказал, что заставит Путина закончить войну
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред