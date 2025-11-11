Не только в Покровске: Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского.

Зеленский заслушал доклад Сырского / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Главное:

Враг активно штурмует на Покровском направлении и в Запорожской области

Немного легче ситуация в Купянске

Основное внимание сейчас сосредоточено на Покровском направлении и Запорожской области, где российские оккупанты увеличивают количество и масштабы штурмов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграме, заслушав доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Зеленский сообщил, что на Покровском направлении и Запорожской области ситуация остается сложной, в частности, из-за погодных условий, которые способствуют атакам.

Несмотря на все, украинские бойцы продолжают уничтожать захватчиков.

"Я благодарю каждое наше подразделение, каждого воина, которые задействованы для защиты украинских позиций", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского немного легче ситуация в Купянске.

"Есть результаты у наших воинов, и это уже тенденция нескольких недель", - написал президент.

Кроме этого, Зеленский обсудил с главнокомандующим подготовку дипстрайков - конкретные направления и ожидаемые результаты.

"Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки, и это достигается. Спасибо за меткость! Слава Украине!", - подчеркнул Зеленский.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты прорвались в Покровск. Сейчас в городе их уже более трех сотен. Украинские силы делают все возможное, чтобы уничтожить врага и удержать позиции.

Кроме этого, российские оккупанты жестко продвинулись на двух направлениях в Запорожской области. Враг вытесняет украинские силы. Наши защитники были вынуждены покинуть позиции сразу у пяти населенных пунктов.

Ранее основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев сообщил о том, что оккупационные войска страны-агрессора России пересекли государственную границу на Харьковщине в новом месте - в районе населенного пункта Бологовка.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

