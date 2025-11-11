РФ пошла в жесткое наступление, ВСУ покидают позиции - Силы обороны

Российские оккупанты пытаются оттеснить украинских военных в Запорожской области.

https://glavred.info/front/rf-poshla-v-zhestkoe-nastuplenie-vsu-pokidayut-pozicii-sily-oborony-10714442.html Ссылка скопирована

ВСУ отступают на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что известно:

РФ наступает на Запорожском направлении

Украинские военные отошли с позиций в 5 населенных пунктах

Российские оккупанты жестко продвинулись на двух направлениях в Запорожской области. Враг вытесняет украинские силы. Наши защитники были вынуждены покинуть позиции сразу возле пяти населенных пунктов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Такое решение было принято из-за угрозы потери личного состава на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Несколько дней подряд враг ожесточенно обстреливает позиции украинских военных и активно вступает в бой. Лишь за сутки было зафиксировано до сотни боевых столкновений. К тому же ежедневно россияне осуществляют 400 артобстрелов, применяя около 2 тысяч боеприпасов.

видео дня

Чтобы уберечь личный состав, командование приняло решение отойти с позиций возле Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки.

"Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам удержаться", - сказал Волошин.

Также продолжаются ожесточенные бои в Ровнополье, Сладком и Яблочном. Россияне пытается захватить Гуляйполе с юга, чтобы отрезать логические пути, которые ведут из Покровского.

"Бои продолжаются. За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно сражаются штурмовые подразделения", - акцентировали в Силах обороны.

Наступление РФ - мнение эксперта

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что российские оккупационные войска готовят давление на Днепропетровщину с южного направления, двигаясь по трассе М-15 в сторону Покровского и вдоль реки Волчья. По его оценке, противник пытается сформировать плацдарм в районе Покровское-Гуляйполе, что открывает новые возможности для наступления на Запорожье.

"Это делается для того, чтобы расширить оперативные возможности врага и подготовить дальнейшее наступление на Запорожье", - подчеркивает Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский говорил, что интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий.

Представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации.

Аналитики DeepState сообщали, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики.

Читайте также:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред