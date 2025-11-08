Не Покровск: в DeepState предупредили об угрозе окружения сверхважного города

Враг нацелился на логистические пути еще одного населенного пункта Донетчины.

Противник ежедневно поглощает один из ключевых городов Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, t.me/DeepStateUA

Что сообщили аналитики:

В Покровске угрозы окружения ВСУ нет

Сложной ситуация является в Мирнограде

Враг может отрезать логистику и пути отступления ВСУ

Оккупационные войска страны-агрессора России инфильтрируются в Покровск. Вражеские силы фиксируются почти во всех точках города, но там же и происходит их уничтожение.

Как сообщают аналитики DeepState, оккупанты активно затягивают экипажи своих пилотов, которые помогают пехоте, а также являются большим препятствием для продвижений украинских военных и прокладке в целом любой логистики.

В то же время противник осуществляет попытки затягивания минометов, чтобы взять логистику под более плотный огонь. Несмотря на это город не находится в окружении, в отличие от еще одного важного города.

Покровск / Инфографика: Главред

Что происходит в Мирнограде

Аналитики считают, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Опасность нависла и над всей Мирноградской агломерацией, где находятся позиции Сил обороны Украины.

"Сейчас противник фиксируется и пытается закрепиться на восточных окраинах города, осуществляя штурмовые действия по отрезку Новоэкономичное-Николаевка-Миролюбовка-Козацкое", - говорится в сообщении.

Сами украинские военные говорят, что логистики в городе практически нет, спасает их моментами только плохая погода, или же просто куда-то доехать является лотереей. Пешие маршруты осуществить уже нереально, потому что в любой момент можно наткнуться на засаду ДРГ, поражение дроном, или минирование.

"Близкий контакт во время перемещения становится обычной рутиной. Фиксируются случаи, когда российской пехоте удается устанавливать инженерные заграждения, в виде егозы. Важной точкой логистики в Мирнограде является населенный пункт Ровно, где в его районе в окрестностях Покровска фиксируется враг, накапливается и устраивает засады", - добавили в DeepState.

Какая самая большая проблема для украинских военных в Мирнограде

Важнейшими вопросами в районе Мирнограда является удержание позиций без нормальной логистики, проведение ротаций и отхода сил в случае критической ситуации.

"Бойцы отмечают, что часто от командования можно слышать приказ "восстановить", в частности, населенные пункты, которые находятся под контролем врага. Пока группировке в Мирнограде удается сдерживать натиск на город с востока, но в скором времени это станет невозможным без нормального доступа логистики, которая должна обеспечивать город. А ключом к этому большому городу является сегодня Покровск, который ежедневно поглощается врагом", - отметили аналитики.

Как оценивают ситуацию в районе Покровска и Мирнограда военные

Главред писал, что в 7 корпусе ДШВ сообщали о том, что Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения оккупантов в Покровске и сдерживают попытки врага наладить логистику.

В то же время в районе Мирнограда ситуация остается напряженной. После неуспешных попыток штурмовать город с востока, российские войска, по оценкам украинской разведки, могут изменить направление ударов, пытаясь найти слабые места в обороне.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Напомним, Главред писал, что полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит заявил, что военное командование РФ прилагает максимум усилий и использует все возможные ресурсы, чтобы захватить Покровск. В то же время украинские военные внутри города постоянно отражают атаки РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия стремится захватить Покровск как можно скорее, чтобы продвигать в мире нарратив о якобы способности оккупировать весь Донбасс. В городе сейчас находятся 314 российских военных.

Накануне главком Сирский заявил, что на Добропольском выступлении украинские штурмовики продвинулись вперед. Увеличение давления на этом направлении заставляет РФ распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

