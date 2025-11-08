Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Не Покровск: в DeepState предупредили об угрозе окружения сверхважного города

Анна Косик
8 ноября 2025, 17:03
4261
Враг нацелился на логистические пути еще одного населенного пункта Донетчины.
Воин Всу, Мирноград
Противник ежедневно поглощает один из ключевых городов Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, t.me/DeepStateUA

Что сообщили аналитики:

  • В Покровске угрозы окружения ВСУ нет
  • Сложной ситуация является в Мирнограде
  • Враг может отрезать логистику и пути отступления ВСУ

Оккупационные войска страны-агрессора России инфильтрируются в Покровск. Вражеские силы фиксируются почти во всех точках города, но там же и происходит их уничтожение.

Как сообщают аналитики DeepState, оккупанты активно затягивают экипажи своих пилотов, которые помогают пехоте, а также являются большим препятствием для продвижений украинских военных и прокладке в целом любой логистики.

видео дня

В то же время противник осуществляет попытки затягивания минометов, чтобы взять логистику под более плотный огонь. Несмотря на это город не находится в окружении, в отличие от еще одного важного города.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Что происходит в Мирнограде

Аналитики считают, что Мирноград находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики. Опасность нависла и над всей Мирноградской агломерацией, где находятся позиции Сил обороны Украины.

"Сейчас противник фиксируется и пытается закрепиться на восточных окраинах города, осуществляя штурмовые действия по отрезку Новоэкономичное-Николаевка-Миролюбовка-Козацкое", - говорится в сообщении.

Сами украинские военные говорят, что логистики в городе практически нет, спасает их моментами только плохая погода, или же просто куда-то доехать является лотереей. Пешие маршруты осуществить уже нереально, потому что в любой момент можно наткнуться на засаду ДРГ, поражение дроном, или минирование.

"Близкий контакт во время перемещения становится обычной рутиной. Фиксируются случаи, когда российской пехоте удается устанавливать инженерные заграждения, в виде егозы. Важной точкой логистики в Мирнограде является населенный пункт Ровно, где в его районе в окрестностях Покровска фиксируется враг, накапливается и устраивает засады", - добавили в DeepState.

Какая самая большая проблема для украинских военных в Мирнограде

Важнейшими вопросами в районе Мирнограда является удержание позиций без нормальной логистики, проведение ротаций и отхода сил в случае критической ситуации.

"Бойцы отмечают, что часто от командования можно слышать приказ "восстановить", в частности, населенные пункты, которые находятся под контролем врага. Пока группировке в Мирнограде удается сдерживать натиск на город с востока, но в скором времени это станет невозможным без нормального доступа логистики, которая должна обеспечивать город. А ключом к этому большому городу является сегодня Покровск, который ежедневно поглощается врагом", - отметили аналитики.

Как оценивают ситуацию в районе Покровска и Мирнограда военные

Главред писал, что в 7 корпусе ДШВ сообщали о том, что Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения оккупантов в Покровске и сдерживают попытки врага наладить логистику.

В то же время в районе Мирнограда ситуация остается напряженной. После неуспешных попыток штурмовать город с востока, российские войска, по оценкам украинской разведки, могут изменить направление ударов, пытаясь найти слабые места в обороне.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Напомним, Главред писал, что полковник вооруженных сил США в отставке Джон Свит заявил, что военное командование РФ прилагает максимум усилий и использует все возможные ресурсы, чтобы захватить Покровск. В то же время украинские военные внутри города постоянно отражают атаки РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия стремится захватить Покровск как можно скорее, чтобы продвигать в мире нарратив о якобы способности оккупировать весь Донбасс. В городе сейчас находятся 314 российских военных.

Накануне главком Сирский заявил, что на Добропольском выступлении украинские штурмовики продвинулись вперед. Увеличение давления на этом направлении заставляет РФ распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.

Другие новости:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск новости Украины DeepState Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет много часов без света: вводятся жесткие графики на 9 ноября

Будет много часов без света: вводятся жесткие графики на 9 ноября

17:50Украина
Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

17:40Война
На страну набросилась почти самая сильная магнитная буря: "трусит" 8-балльный шторм

На страну набросилась почти самая сильная магнитная буря: "трусит" 8-балльный шторм

17:15Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Готовьтесь к всплеску счастья: скоро судьба вознаградит трех знаков зодиака

Готовьтесь к всплеску счастья: скоро судьба вознаградит трех знаков зодиака

Экстренные отключения света начались после обстрела: список областей

Экстренные отключения света начались после обстрела: список областей

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории Украины

Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории Украины

Последние новости

18:22

Диверсия на ЗАЭС: раскрыт худший сценарий с обстрелом и детонацией

18:11

Как сделать ванную комнату идеально чистой за 15 минут: если гости на пороге

17:59

Небанальный ужин для всей семьи: рецепт божественного на вкус блюда

17:50

Будет много часов без света: вводятся жесткие графики на 9 ноября

17:40

Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
17:36

"Слышу это с третьего сезона": Решетник вступил в перепалку с известным блогером

17:24

"Мы почти окружены": комбат ВСУ раскрыл CNN правду о боях за Покровск

17:15

На страну набросилась почти самая сильная магнитная буря: "трусит" 8-балльный шторм

17:14

"Ноль генерации": мощнейший удар РФ остановил все ТЭС Центрэнерго

Реклама
17:04

Звезда "Спіймати Кайдаша" поделился замечательной новостью

17:03

Не Покровск: в DeepState предупредили об угрозе окружения сверхважного города

16:51

Рожденные под знаком денег: какие даты рождения приносят финансовый успех

16:43

"Очень наглый удар": Зеленский принял важное решение после обстрела УкраиныФото

16:33

РФ изменила тактику ударов по Украине: Игнат назвал главную особенность

16:24

Люди покупают килограммами: в Украине подскочили цены на базовый продукт

16:22

"Жалею об этом": Билоножко эмоционально сообщила о большой потере

15:49

Не просто декор: настоящая причина, почему в СССР вешали ковры на стены

15:36

Почему кот месит вас лапками: ветеринары объяснили, что означает такое действие

15:25

Вот почему понедельник называют тяжелым: правда, которую знали еще наши предки

15:12

Подорожание более чем на 50%: в Украине рекордно растет в цене любимый напиток

Реклама
15:12

Едва теплые батареи и графики газоснабжения: к чему готовиться украинцам зимой

15:12

На границе Украины остановили пропуск граждан: образовались гигантские очередиВидео

15:01

Газ, дрова или электричество: что выгоднее для частного дома в 2025 году

14:47

Предательница Асти уходит со сцены РФ: "Превратилась в колхозницу"

14:41

Цветущий подоконник даже в декабре: как приготовить супер-удобрение за 5 минутВидео

14:22

Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

14:04

Нарушил приказ и вывел военных на награждение: ГБР предъявило подозрение командиру

13:56

Одна вещь – десять образов: с чем носить черные брюки

13:38

"Его сердце билось любовью": на фронте погиб знаменитый украинский футболист

13:37

Звезда "Женского доктора" заговорила о своей мобилизации - детали

12:56

"Путин должен знать": в НАТО неожиданно обратились к диктатору по поводу войны

12:36

"Муж просто прибьет": Наталья Могилевская совершила безумный поступокВидео

12:25

Какую посуду категорически нельзя ставить на стеклянную варочную панель: список

12:16

"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

12:15

Украинским учителям значительно повысят зарплаты: в правительстве назвали точную дату

11:59

Китайский гороскоп на завтра 9 ноября: Собакам - одиночество, Лошадям - споры

11:53

Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории УкраиныВидео

11:40

Горит огнем: Седокова показала пораженное болезнью тело

11:39

Декабрист зацветет на Рождество: секрет кроется не в подкормке, а в температуреВидео

11:25

Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

Реклама
11:23

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

11:05

Поезда задерживаются почти на 7 часов: последствия вражеских ударов по Украине

11:00

"Батя и его скороходы": зрители высмеяли новый выпуск "Холостяка"

10:57

В РФ "гудят" об отставке Лаврова: в CNN раскрыли детали конфликта с Путиным

10:32

Полтысячи ракет и дронов: Зеленский эмоционально рассказал о погибших в результате обстрелаФото

10:12

От офиса до свидания: 7 юбок на зиму, которые работают на все случаи жизни

09:54

Путин потирает руки: после встречи Трампа и Орбана у Москвы есть повод для радости

09:35

Выглядит шикарно: появились свежие фото увядающего Брюса Уиллиса

09:30

В Украине жесткие перебои со светом: в городах нет света, воды и тепла

09:02

Города РФ погрузились в частичный блэкаут: горят НПЗ и обесточены целые районы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять