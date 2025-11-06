Укр
Читать на украинском
Покровск стал "сложной дилеммой" для Украины и шансом для Путина – WP

Виталий Кирсанов
6 ноября 2025, 17:52
Военные аналитики говорят, что с военной точки зрения выход из Покровска даст Украине определенные преимущества.
Покровск стал
Покровск стал "сложной дилеммой" для Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполиция

Что написано в материале The Washington Post:

  • Захват Покровска станет крупнейшим достижением РФ после Бахмута
  • Отступление Украины из Покровска не означает, что РФ автоматически наберет обороты

Кремль пытается всеми силами оккупировать Покровск, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу "неспособность" Украины сдерживать российское наступление. Об этом пишет The Washington Post.

Авторы публикации в частности ссылаются на мнение научного сотрудника Национального института стратегических исследований (Киев) Николая Белескова. Он считает, что в голове Путина захват Покровска должен быть именно тем, что "убедит" президента США в "неизбежности" российской победы, а также в "бесполезности" дальнейшей помощи Украине.

Дилемма для Киева

По мнению эксперта, Киев оказался перед "очень сложной дилеммой". С одной стороны украинская власть должна учитывать политические последствия потери города, который может стать для РФ важной победой именно в дипломатической, а не военной сфере. Как отмечают авторы публикации, захват Покровска станет крупнейшим достижением России после Бахмута, оккупированного еще в начале 2023 года.

С другой стороны Киеву надо избегать чрезмерных военных потерь и не допускать критического истощения войск в борьбе на невыгодных рубежах. В прошлом украинское командование уже критиковали за запоздалые решения по выводу войск из Бахмута и Авдеевки.

Война после Покровска

Вместе с тем военные аналитики говорят, что с военной точки зрения выход из Покровска даст Украине определенные преимущества. По словам финского эксперта Эмиля Кастехельми, высвобожденные из Покровска и Мирнограда силы смогут закрепиться на новых рубежах сразу за пределами города. Это также упростит украинскую логистику.

"Отступление Украины из этого района не означает, что Россия автоматически наберет обороты, которыми она сможет немедленно воспользоваться", - написал он в соцсети X, отметив, что сохранение личного состава для Украины важнее, чем удержание территории любой ценой.

С ним соглашается старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, который недавно посетил украинские войска вблизи Покровска.

"В конце концов, Покровск - это просто еще один сектор. Самое важное - это то, чтобы Украина сохранила свои силы и избежала окружения там", - сказал он.

Наступление россиян на Покровск - мнение эксперта

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что лично для Владимира Путина Покровско-Мирноградское направление сейчас является одним из главных приоритетов.

Он считает, что российское командование, вероятно, будет перебрасывать дополнительные силы и технику, чтобы усилить давление на украинскую оборону. Для этого враг может снимать ресурсы с других участков фронта.

Покровское направление - последние новости

Как писал Главред ранее, ВСУ успешно провели операцию в центре Покровска, опровергнув заявления россиян и вернув на здание горсовета украинский флаг. Ранее российские захватчики распространяли информацию будто город полностью под его контролем и что на городском совете поднят их флаг.

Кроме того, россияне продвинулись в четырех населенных пунктах сразу в трех областях Украины - в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской. Украинская армия же продвинулась на Покровском направлении - вблизи села Шахово.

Напомним, в Генштабе опровергли информацию об окружении Покровска. Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации. Отмечается, что сейчас проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск.

Читайте также:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

