Легендарный ведущий умер в возрасте 77 лет.

Умер Петр Остапишин / Коллаж Главред, фото Facebook/Андрій Садовий

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил трагическую новость. На своей странице в Facebook он написал, что умер популярный украинский ведущий Петр Остапишин.

"С грустью узнал о смерти легендарного львовского ведущего Петра Остапишина. Десятки лет воскресенье и "Концерт поздравлений" на Львовском телевидении были чем-то больше, чем просто традиция. Это действительно человек-эпоха, лицо львовского телевидения. Ему удалось собирать у экранов невероятное количество людей со всех уголков области. Скучаем и выражаем искренние соболезнования всей общиной", - поделился Садовой.

О смерти ведущего также сообщил его коллега Олег Климович. "Сегодня с глубокой грустью прощаемся с коллегой — диктором Львовского телевидения, ведущим любимых программ: "Концерт поздравлений" и "Кофе по-львовски". Петр Остапишин останется в нашей памяти человеком высокой культуры, тонкого художественного вкуса, подлинной интеллигентности и порядочности. Он был голосом эпохи и лицом львовской телевизионной традиции, творимой с любовью и достоинством. Спасибо за годы служения телевидению, сцене и людям. Вечная и светлая память", - написал он.

На момент смерти Остапишину было 77 лет.

Умер народный артист Украины Петр Остапишин / Фото Олега Климовича из Facebook

"Концерт поздравлений" выходил в эфире львовского телевидения с 1977 года. В последний раз программа вышла в 2017 году. Петр Остапишин был ее безсменным ведущим.

О персоне: Петр Остапишин Петр Остапишин - в течение 38 лет был ведущим программы "Концерт поздравлений". Программа впервые вышла в эфир львовского телевидения в 1977 году. После ее закрытия известный диктор начал преподавать во львовском филиале Национального университета культуры и искусств. Кроме этого Петра Остапишина знали как ведущего программы Кофе по-львовски.

