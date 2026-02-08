Гора котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

Быстрые котлеты из печени для семейного ужина.

Котлеты из печени - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Печень – очень полезный продукт, но не все его любят, а вот котлеты из печени обожают многие благодаря нежному вкусу. Блюдо готовится просто, а на гарнир можно приготовить картофельное пюре.

Кстати, лук и морковь можно обжарить, а не добавлять сырыми, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Котлеты из печени – рецепт

Ингредиенты:

печень 600 г

яйца 2 шт.

мука 3 ст. л.

майонез или сметана 1 ст. л.

соль, перец

лук 1 шт.

морковь 2 шт.

Лук и морковь очистите, лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке.

Печень нарежьте на маленькие кубики.

К печени добавьте специи, морковь, лук, муку и майонез. Также вбейте яйца, и все хорошо перемешайте.

Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон, а затем протушите в кастрюле.

Приятного аппетита!

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

