Гора котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

Печень – очень полезный продукт, но не все его любят, а вот котлеты из печени обожают многие благодаря нежному вкусу. Блюдо готовится просто, а на гарнир можно приготовить картофельное пюре.
Кстати, лук и морковь можно обжарить, а не добавлять сырыми, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Котлеты из печени – рецепт
Ингредиенты:
- печень 600 г
- яйца 2 шт.
- мука 3 ст. л.
- майонез или сметана 1 ст. л.
- соль, перец
- лук 1 шт.
- морковь 2 шт.
Лук и морковь очистите, лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке.
Печень нарежьте на маленькие кубики.
К печени добавьте специи, морковь, лук, муку и майонез. Также вбейте яйца, и все хорошо перемешайте.
Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон, а затем протушите в кастрюле.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить котлеты из печени:
Вас может заинтересовать:
- Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого
- Превзойдет даже красную рыбу: шикарный рецепт скумбрии
- Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред