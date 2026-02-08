Укр
Люди вернутся в села - в Украине готовят революционные изменения, что предлагается

Юрий Берендий
8 февраля 2026, 18:28
665
Зеленский обозначил свое видение развития украинского села, подчеркнув ключевую роль частного бизнеса, инфраструктуры и роста экономики.
В Украине готовят изменения для возвращения людей в село
В Украине готовят изменения для возвращения людей в деревню / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • Нужно создавать условия для развития сел
  • В мире есть примеры введения специальных программ для сел
  • Государство должно построить инфраструктуру сел

Президент Владимир Зеленский заявил, что создание государственных предприятий в селах ради сохранения общин является ошибочным путем. По его мнению, единственный действенный способ удержать людей в селах — это формирование благоприятных условий для развития частного бизнеса и предпринимательства. В то же время глава государства заверил, что хочет вернуть людей в украинские села и обеспечить там надлежащий уровень жизни. Об этом он заявил во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного института (КАИ), которое транслировал Офис президента Украины.

"Индустриализация — она не в Украине, она во всем мире происходит. Это отдельные нужные программы, дотации для того, чтобы там были производства. Я не уверен, что лучший вариант — государственные предприятия по всем селам. Потому что государственными предприятиями нужно кому-то управлять, а государство как менеджер — не лучшее. Государство должно давать лучшие условия, чтобы был частный сектор", - указал он.

Он подчеркнул, что в мире существуют примеры специальных программ поддержки сельских территорий, однако в основном они базируются на дотациях и не дают устойчивого эффекта. Реальный результат появляется тогда, когда в стране растет экономика, есть финансовые ресурсы, а бизнес выходит за пределы городов и развивается в сельской местности.

Зеленский отметил, что в Украине уже действуют отдельные программы поддержки, в частности льготное кредитование для села, где условия лучше, чем в городах. Однако этого недостаточно, ведь для запуска предприятий нужны не только инфраструктурные возможности, но и люди, готовые там работать и жить.

"Чтобы в селе была жизнь, нужна инфраструктура. Это правда. Еще до начала войны были очень амбициозные планы. Мы построили много дорог. Честно, много. Но недостаточно. Потому что строились центральные дороги. Поэтому нужно построить инфраструктуру. Это должно сделать государство. И нужны специальные условия для предприятий, для частного сектора, который может открыть что-то в селе", - подчеркнул он.

Президент также подчеркнул, что Украина традиционно считалась аграрным государством, поэтому в селах есть значительный потенциал для развития. Сельское хозяйство, по его словам, демонстрирует высокие показатели даже во время войны, и несмотря на временную оккупацию части территорий, урожаи сейчас превышают довоенный уровень, что свидетельствует о стремлении людей работать и развивать отрасль.

"Даже земли меньше, а урожая больше. И даже с тем, что блокировали нам железную дорогу, морские пути и т.д. А все равно объем продаж в Украине был больше. Поэтому село будет актуальным. Нужно немного времени", - резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, работники аварийно-восстановительных бригад, занимающиеся ликвидацией последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре, будут получать дополнительно по 20 тысяч гривен ежемесячно в течение трех месяцев. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам энергетики Денис Шмыгаль после заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В Украине рыба, в частности скумбрия, сельдь и карп, которая ранее оставалась относительно доступной по цене, в этом месяце подорожала. По данным портала Минфин, по состоянию на 7 февраля стоимость этих видов рыбы в супермаркетах существенно превышает средние показатели января.

На валютном рынке страны наблюдается постепенное выравнивание между спросом и предложением, однако на следующей неделе значительное влияние на формирование курса иностранных валют будет иметь бюджетный фактор. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 февраля (обновляется)

09:12

Гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля: Овнам - расходы, Близнецам - стабильность

09:12

Гороскоп на сегодня 9 февраля: Рыбам - жаль, Тельцам - море любви

