По 20 тысяч каждому работнику: в Кабмине назвали, кому положены доплаты

Алексей Тесля
6 февраля 2026, 23:45
Денис Шмыгаль сделал заявление по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Украинским энергетикам пообещали повышенные выплаты / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

  • 20 тысяч гривен доплаты получат работники аварийно-восстановительных бригад
  • Выплаты украинским энергетикам можно оформить в сервисе электронных услуг

По 20 тысяч гривен доплаты в течение трех месяцев получат работники аварийно-восстановительных бригад, ликвидирующие последствия российских обстрелов в энергетике.

Об этом заявил вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По его словам, выплаты украинским энергетикам можно оформить в сервисе электронных услуг "Дия".

"В Дии стартовал прием заявок на доплату работникам аварийно-восстановительных бригад, ликвидирующих последствия российских обстрелов. По 20 тыс. грн в январе, феврале и марте получит каждый, кто сегодня устраняет последствия российских атак на нашу энергетику", - написал Шмыгаль.

Электроснабжение в регионах: где отключают реже всего

Житомир оказался среди городов с наиболее стабильной подачей электроэнергии. Этому способствовало развитие местной генерации и реализация мер по энергосбережению. По словам военнослужащего ВСУ Игоря Луценко, опубликованным в Facebook, такие решения заметно уменьшили зависимость города от централизованных сетей.

Отключения электроэнергии - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине введены экстренные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

Напомним, ранее Россия нанесла самый мощный удар по энергетической инфраструктуре Украины с начала года. Под атаками оказались ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре, а также объект ДТЭК в Одесской области.

Восстановление энергосистемы после массированных ракетных ударов будет длительным, заявил вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль. Враг повредил объекты генерации и магистральные сети в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой областях и других регионах.

О персоне: Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет).

В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

Денис Шмыгаль энергетика
