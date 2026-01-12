В Житомире отключений света меньше, чем в других городах: почему так происходит

Основные тезисы:
- Житомир имеет меньше отключений благодаря развитию собственной генерации
- Город существенно снизил потребление
Житомир демонстрирует один из самых низких уровней отключений электроэнергии в Украине, что связывают с системной работой города над созданием собственных источников генерации и повышением энергоэффективности. За последние годы муниципалитет реализовал ряд проектов, которые существенно уменьшили зависимость от общенациональной энергосистемы. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Игорь Луценко, военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных БПЛА.
Развитие локальной генерации
В городе создано несколько независимых источников производства электроэнергии:
- Газовые когенерационные установки, установленные при поддержке USAID, обеспечивают одновременное производство тепла и электричества. Сейчас их мощность составляет около 1,7 МВт, а после ввода третьей установки вырастет до примерно 2,8 МВт. В перспективе планируется установка шести таких модулей.
- ТЭЦ на древесной щепе, построенная за кредит ЕБРР, генерирует около 1,1 МВт электроэнергии. Рассматривается возможность строительства еще одной станции мощностью до 2 МВт электричества и 10 МВт тепла.
- Солнечные панели: возле главной канализационной станции установлено 800 панелей общей мощностью около 0,4 МВт. Некоторые больницы и социальные учреждения также получили собственные СЭС, что уменьшает нагрузку на сеть.
- Мусороперерабатывающий завод, производящий RDF-топливо из отходов. Такое топливо имеет высокую калорийность и может использоваться для энергетических нужд.
Сокращение потребления электроэнергии
Помимо создания новых источников генерации, город инвестировал в проекты энергоэффективности:
- Массовая замена более 18 тысяч ламп на LED-освещение сократила потребление электроэнергии системой наружного освещения примерно на 50%.
- Модернизация водоканала за счет кредита Всемирного банка, включая замену проблемных труб, сократила расход электроэнергии на 27% благодаря снижению нагрузки на насосное оборудование.
Модель, которую могут применять другие общины
Житомирский подход демонстрирует, что даже в условиях войны и ограниченных ресурсов муниципалитеты могут повышать энергетическую устойчивость, привлекая международные гранты, кредиты и техническую помощь. Эксперты отмечают, что подобные решения могут быть полезны и для других общин, которые стремятся уменьшить зависимость от централизованной энергосистемы.
Новости Житомира - последнее по теме
Ранее Главред рассказывал, что Житомирская область окажется под влиянием арктического воздуха, который зайдет в регион сразу после ухода циклона "ULLI".
Также в течение 7-8 января и в ночь на 9 января Житомирская область оказалась под влиянием южного циклона "ULLI". Вместе с ним на территорию региона переместилась серия атмосферных фронтов, которые вызвали резкое ухудшение погодных условий.
Житомирское "Полесье" впервые среди украинских клубов одержало две победы в квалификации Лиги конференций 2025/26.
Также стоит прочитать:
- Отключения могут быть длительными: киевлян предупредили о многочисленных авариях
- Атака на Черниговскую область: поврежден стратегический объект, есть масштабные отключения
- Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света
Кто такой Игорь Луценко?
Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции достоинства 21 января 2014 года. Народный депутат 8-го созыва, избран по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред