В Житомире отключений света меньше, чем в других городах: почему так происходит

В Житомире за годы войны создали собственную генерацию электричества.

Почему в Житомире отключений значительно меньше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Zhitomir.Info

Основные тезисы:

Житомир имеет меньше отключений благодаря развитию собственной генерации

Город существенно снизил потребление

Житомир демонстрирует один из самых низких уровней отключений электроэнергии в Украине, что связывают с системной работой города над созданием собственных источников генерации и повышением энергоэффективности. За последние годы муниципалитет реализовал ряд проектов, которые существенно уменьшили зависимость от общенациональной энергосистемы. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Игорь Луценко, военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных БПЛА.

Развитие локальной генерации

В городе создано несколько независимых источников производства электроэнергии:

Газовые когенерационные установки , установленные при поддержке USAID, обеспечивают одновременное производство тепла и электричества. Сейчас их мощность составляет около 1,7 МВт, а после ввода третьей установки вырастет до примерно 2,8 МВт. В перспективе планируется установка шести таких модулей.

, установленные при поддержке USAID, обеспечивают одновременное производство тепла и электричества. Сейчас их мощность составляет около 1,7 МВт, а после ввода третьей установки вырастет до примерно 2,8 МВт. В перспективе планируется установка шести таких модулей. ТЭЦ на древесной щепе , построенная за кредит ЕБРР, генерирует около 1,1 МВт электроэнергии. Рассматривается возможность строительства еще одной станции мощностью до 2 МВт электричества и 10 МВт тепла.

, построенная за кредит ЕБРР, генерирует около 1,1 МВт электроэнергии. Рассматривается возможность строительства еще одной станции мощностью до 2 МВт электричества и 10 МВт тепла. Солнечные панели : возле главной канализационной станции установлено 800 панелей общей мощностью около 0,4 МВт. Некоторые больницы и социальные учреждения также получили собственные СЭС, что уменьшает нагрузку на сеть.

: возле главной канализационной станции установлено 800 панелей общей мощностью около 0,4 МВт. Некоторые больницы и социальные учреждения также получили собственные СЭС, что уменьшает нагрузку на сеть. Мусороперерабатывающий завод, производящий RDF-топливо из отходов. Такое топливо имеет высокую калорийность и может использоваться для энергетических нужд.

Сокращение потребления электроэнергии

Помимо создания новых источников генерации, город инвестировал в проекты энергоэффективности:

Массовая замена более 18 тысяч ламп на LED-освещение сократила потребление электроэнергии системой наружного освещения примерно на 50%.

на LED-освещение сократила потребление электроэнергии системой наружного освещения примерно на 50%. Модернизация водоканала за счет кредита Всемирного банка, включая замену проблемных труб, сократила расход электроэнергии на 27% благодаря снижению нагрузки на насосное оборудование.

Модель, которую могут применять другие общины

Житомирский подход демонстрирует, что даже в условиях войны и ограниченных ресурсов муниципалитеты могут повышать энергетическую устойчивость, привлекая международные гранты, кредиты и техническую помощь. Эксперты отмечают, что подобные решения могут быть полезны и для других общин, которые стремятся уменьшить зависимость от централизованной энергосистемы.

Кто такой Игорь Луценко? Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции достоинства 21 января 2014 года. Народный депутат 8-го созыва, избран по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.

