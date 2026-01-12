Укр
В Житомире отключений света меньше, чем в других городах: почему так происходит

Дарья Пшеничник
12 января 2026, 14:10
117
В Житомире за годы войны создали собственную генерацию электричества.
Житомир
Почему в Житомире отключений значительно меньше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Zhitomir.Info

Основные тезисы:

  • Житомир имеет меньше отключений благодаря развитию собственной генерации
  • Город существенно снизил потребление

Житомир демонстрирует один из самых низких уровней отключений электроэнергии в Украине, что связывают с системной работой города над созданием собственных источников генерации и повышением энергоэффективности. За последние годы муниципалитет реализовал ряд проектов, которые существенно уменьшили зависимость от общенациональной энергосистемы. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Игорь Луценко, военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных БПЛА.

Развитие локальной генерации

В городе создано несколько независимых источников производства электроэнергии:

  • Газовые когенерационные установки, установленные при поддержке USAID, обеспечивают одновременное производство тепла и электричества. Сейчас их мощность составляет около 1,7 МВт, а после ввода третьей установки вырастет до примерно 2,8 МВт. В перспективе планируется установка шести таких модулей.
  • ТЭЦ на древесной щепе, построенная за кредит ЕБРР, генерирует около 1,1 МВт электроэнергии. Рассматривается возможность строительства еще одной станции мощностью до 2 МВт электричества и 10 МВт тепла.
  • Солнечные панели: возле главной канализационной станции установлено 800 панелей общей мощностью около 0,4 МВт. Некоторые больницы и социальные учреждения также получили собственные СЭС, что уменьшает нагрузку на сеть.
  • Мусороперерабатывающий завод, производящий RDF-топливо из отходов. Такое топливо имеет высокую калорийность и может использоваться для энергетических нужд.

Сокращение потребления электроэнергии

Помимо создания новых источников генерации, город инвестировал в проекты энергоэффективности:

  • Массовая замена более 18 тысяч ламп на LED-освещение сократила потребление электроэнергии системой наружного освещения примерно на 50%.
  • Модернизация водоканала за счет кредита Всемирного банка, включая замену проблемных труб, сократила расход электроэнергии на 27% благодаря снижению нагрузки на насосное оборудование.

Модель, которую могут применять другие общины

Житомирский подход демонстрирует, что даже в условиях войны и ограниченных ресурсов муниципалитеты могут повышать энергетическую устойчивость, привлекая международные гранты, кредиты и техническую помощь. Эксперты отмечают, что подобные решения могут быть полезны и для других общин, которые стремятся уменьшить зависимость от централизованной энергосистемы.

Ранее Главред рассказывал, что Житомирская область окажется под влиянием арктического воздуха, который зайдет в регион сразу после ухода циклона "ULLI".

Также в течение 7-8 января и в ночь на 9 января Житомирская область оказалась под влиянием южного циклона "ULLI". Вместе с ним на территорию региона переместилась серия атмосферных фронтов, которые вызвали резкое ухудшение погодных условий.

Житомирское "Полесье" впервые среди украинских клубов одержало две победы в квалификации Лиги конференций 2025/26.

Кто такой Игорь Луценко?

Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции достоинства 21 января 2014 года. Народный депутат 8-го созыва, избран по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Житомирская область отключения новости Житомира отключения света электроэнергия
