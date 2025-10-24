На Житомирщине мужчина в поезде взорвал гранату, есть погибшие и раненые - СМИ

Главное:
- В Житомирской области взорвали гранату в поезде
- СМИ сообщают о жертвах и раненых в результате инцидента
- Правоохранители работают над установлением обстоятельств происшествия
24 октября в городе Овруч, что в Житомирской области, мужчина в поезде якобы взорвал гранату. Об этом "Суспільному" сообщила пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая.
Все службы уже на месте инцидента. Местные СМИ сообщают о погибших и раненых.
Новость дополняется...
