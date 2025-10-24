На Житомирщине мужчина в поезде взорвал гранату, есть погибшие и раненые - СМИ

На месте происшествия уже работают правоохранители.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/Ukrzaliznytsia?locale=uk_UA

Главное:

В Житомирской области взорвали гранату в поезде

СМИ сообщают о жертвах и раненых в результате инцидента

Правоохранители работают над установлением обстоятельств происшествия

24 октября в городе Овруч, что в Житомирской области, мужчина в поезде якобы взорвал гранату. Об этом "Суспільному" сообщила пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая.

Все службы уже на месте инцидента. Местные СМИ сообщают о погибших и раненых.

Новость дополняется...

