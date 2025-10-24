Укр
На Житомирщине мужчина в поезде взорвал гранату, есть погибшие и раненые - СМИ

Анна Косик
24 октября 2025, 13:30
38
На месте происшествия уже работают правоохранители.
Поезд, граната
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/Ukrzaliznytsia?locale=uk_UA

Главное:

  • В Житомирской области взорвали гранату в поезде
  • СМИ сообщают о жертвах и раненых в результате инцидента
  • Правоохранители работают над установлением обстоятельств происшествия

24 октября в городе Овруч, что в Житомирской области, мужчина в поезде якобы взорвал гранату. Об этом "Суспільному" сообщила пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая.

Все службы уже на месте инцидента. Местные СМИ сообщают о погибших и раненых.

Новость дополняется...

Житомирщина Житомирская область новости Украины
