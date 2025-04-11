Оккупанты атаковали жилой дом на Житомирщине: подробности

Атака повредила около 100 квартир и местный лицей.

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Дрон атаковал жилой дом на Житомирщине/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрины из ЖОВА

Кратко о главном:

Российский дрон попал в многоэтажку в Озерном

Погиб мужчина, ранены шестеро, среди них - ребенок

Повреждены 100 квартир и лицей, работает комиссия по фиксации

В четверг, 10 апреля, в результате атаки российского дрона в поселке Озерное Житомирской области произошла трагедия - беспилотник попал в жилой дом. В результате есть один погибший и несколько раненых.

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Начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в эфире телемарафона сообщил детали инцидента и рассказал о состоянии пострадавших на утро 11 апреля.

"Человек не дошел до укрытия. От укрытия было буквально 150 метров", - рассказал глава ОВА.

Среди шести пострадавших - ребенок 2011 года рождения. После первичного обследования в областной детской больнице его направили в Национальную детскую больницу "Охматдет".

По словам Бунечко, в результате атаки повреждено около 100 квартир - в основном выбиты окна. Пострадал также местный лицей, в котором были разрушены оконные конструкции.

Что произошло

Около 18:00 10 апреля в области была объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки дронов-камикадзе. В течение трех часов жители региона слышали серию взрывов.

Около 19:30 местные жители Озерного сообщили о попадании "шахеда" в многоэтажку. По словам очевидцев, дрон попал в первый этаж здания, вызвав жертвы и разрушения.

Очевидец Владислав рассказал, что в момент взрыва находился дома:

"Услышал взрыв - он был очень громкий. Пришел сюда на место, смотрю - здесь пожар, везде люди. Знаю, что есть один погибший, о нем ничего не могу сказать, потому что не знаю", - говорит он.

Другой местный житель Дмитрий помогал вытаскивать раненых из-под завалов:

"Мы с девушкой были дома, когда услышали взрыв. Прибежали на место попадания дрона - здесь уже было пламя, были пострадавшие. Мы здесь все вместе помогали доставать раненых. Я лично видел двух раненых - девушку и парня, а также одного погибшего мужчины. В первую очередь увидели девушку, которая была ранена в руку, и ребят - одного, которого мы доставали из-под завалов, который погиб, и того, которого отбросило, но он, слава Богу, жив", - рассказал Дмитрий.

Шахед / Инфографика: Главред

Итог

На месте происшествия работали полицейские и спасатели. СБУ открыла уголовное производство по факту атаки - по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

В 22:31 глава ОВА проинформировал, что на месте трагедии круглосуточно работают спасательные службы, медики, представители власти и волонтеры. Пострадавшим жителям предоставляют стройматериалы и пленку для временной защиты жилья.

Утром 11 апреля начала работу специальная комиссия, которая фиксирует разрушения для дальнейшей компенсации через платформу "ЕВідновлення".

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине нет оснований для паники из-за заявлений о "наступлении на Сумы и Харьков". Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий, ситуация на северном отрезке фронта остается стабильной и не претерпела существенных изменений.

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