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Оккупанты атаковали жилой дом на Житомирщине: подробности

Руслан Иваненко
11 апреля 2025, 11:56
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Атака повредила около 100 квартир и местный лицей.
Оккупанты атаковали жилой дом на Житомирщине: подробности
Дрон атаковал жилой дом на Житомирщине/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрины из ЖОВА

Кратко о главном:

  • Российский дрон попал в многоэтажку в Озерном
  • Погиб мужчина, ранены шестеро, среди них - ребенок
  • Повреждены 100 квартир и лицей, работает комиссия по фиксации

В четверг, 10 апреля, в результате атаки российского дрона в поселке Озерное Житомирской области произошла трагедия - беспилотник попал в жилой дом. В результате есть один погибший и несколько раненых.

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Начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в эфире телемарафона сообщил детали инцидента и рассказал о состоянии пострадавших на утро 11 апреля.

"Человек не дошел до укрытия. От укрытия было буквально 150 метров", - рассказал глава ОВА.

Среди шести пострадавших - ребенок 2011 года рождения. После первичного обследования в областной детской больнице его направили в Национальную детскую больницу "Охматдет".

По словам Бунечко, в результате атаки повреждено около 100 квартир - в основном выбиты окна. Пострадал также местный лицей, в котором были разрушены оконные конструкции.

Что произошло

Около 18:00 10 апреля в области была объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки дронов-камикадзе. В течение трех часов жители региона слышали серию взрывов.

Около 19:30 местные жители Озерного сообщили о попадании "шахеда" в многоэтажку. По словам очевидцев, дрон попал в первый этаж здания, вызвав жертвы и разрушения.

Очевидец Владислав рассказал, что в момент взрыва находился дома:

"Услышал взрыв - он был очень громкий. Пришел сюда на место, смотрю - здесь пожар, везде люди. Знаю, что есть один погибший, о нем ничего не могу сказать, потому что не знаю", - говорит он.

Другой местный житель Дмитрий помогал вытаскивать раненых из-под завалов:

"Мы с девушкой были дома, когда услышали взрыв. Прибежали на место попадания дрона - здесь уже было пламя, были пострадавшие. Мы здесь все вместе помогали доставать раненых. Я лично видел двух раненых - девушку и парня, а также одного погибшего мужчины. В первую очередь увидели девушку, которая была ранена в руку, и ребят - одного, которого мы доставали из-под завалов, который погиб, и того, которого отбросило, но он, слава Богу, жив", - рассказал Дмитрий.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Итог

На месте происшествия работали полицейские и спасатели. СБУ открыла уголовное производство по факту атаки - по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

В 22:31 глава ОВА проинформировал, что на месте трагедии круглосуточно работают спасательные службы, медики, представители власти и волонтеры. Пострадавшим жителям предоставляют стройматериалы и пленку для временной защиты жилья.

Утром 11 апреля начала работу специальная комиссия, которая фиксирует разрушения для дальнейшей компенсации через платформу "ЕВідновлення".

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине нет оснований для паники из-за заявлений о "наступлении на Сумы и Харьков". Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий, ситуация на северном отрезке фронта остается стабильной и не претерпела существенных изменений.

Кроме того, осенью 2025 года на территории Беларуси запланированы очередные совместные военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025". По мнению главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сирского, такие учения могут скрывать подготовку к новому этапу агрессии, в частности - попытку повторного наступления на Киев.

Тем временем Силы обороны Украины осуществили наступление на территорию Белгородской области России. Военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что эта операция направлена на формирование санитарной зоны вдоль границы.

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Что такое ОВА?

Областная военная администрация (ОВА) - местная военная администрация, временный местный орган государственной исполнительной власти, входящий в систему органов исполнительной власти Украины, образованный Президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля 2022 года во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" для осуществления руководства в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка. В связи с этим соответствующие государственные администрации и главы таких администраций получили статус соответствующих военных администраций и начальников таких военных администраций, сообщает wikipedia.

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