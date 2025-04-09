ВСУ отодвигают линию обороны: аналитик сообщил об успехе на Белгородщине

Украинские военные, которые выполняют боевые задачи в Белгородской области, имеют важную миссию.

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Власти не комментируют ситуацию в Белгородской области не просто так / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Гетман:

ВСУ должны создать санитарную зону в Белгородской области

Факт неожиданности сыграл важную роль в прорыве на территорию РФ

Силы обороны Украины зашли на территорию Белгородской области страны-агрессора России с целью создания там санитарной зоны. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, на официальном уровне военное и политическое руководство Украины не подавало эту информацию, чтобы враг не мог ее использовать как разведывательную.

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"Информация должна быть подана так, чтобы она не была в помощь врагу. Именно поэтому о Белгородской операции, скорее всего, не говорили. Была определенная пауза в официальных заявлениях о том, что мы там проводим определенные боевые действия, чтобы избежать помощи своими руками, своей информацией россиянам. Поэтому такие операции, как Курская и Белгородская, их успех во многом зависит от эффекта неожиданности", - пояснил аналитик.

Как РФ использует Белгородскую область в войне с Украиной / Инфографика: Главред

Гетман отметил, что украинские военные получили задачу по созданию санитарной зоны, чтобы защитить важные объекты, которые может атаковать враг в будущем.

"Первую линию обороны надо строить как можно дальше. Вот это и происходит сейчас и на Курщине, и на Белгородщине. Мы максимально создаем, по большому счету, санитарную зону, чтобы линия обороны от возможных наступлений россиян была максимально далеко от объектов, которые мы хотим защитить. Это, прежде всего, два крупных города, которые недалеко от границы с Россией, - Сумы и Харьков. То есть здесь достаточно очевидные действия со стороны Вооруженных сил Украины. И абсолютно правильные", - добавил он.

Ситуация в Белгородской области - последние новости

Напомним, главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи ранее заявил, что украинская армия с переменным успехом ведет бои в Белгородской области на территории России.

Как писал Главред, накануне военный эксперт Павел Нарожный пояснил, что наибольшая угроза весенне-летней кампании РФ нацелена на Сумскую и Харьковскую области. А потому действия ВСУ на территории России, в частности в Белгородской области, связаны с попыткой разрушить планы оккупантов.

Недавно аналитики ISW сообщили, что российские войска продвинулись в Белгородскую область. Геолокационные кадры за 7 апреля показывают, что российские войска недавно продвинулись к центральной Демидовке.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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