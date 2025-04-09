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Некоторые пенсионеры могут остаться без выплат: в чем причина

Марина Фурман
9 апреля 2025, 13:43
417
Пенсионеры-переселенцы должны написать заявление, чтобы не остаться без выплат.
пенсия
Кто может остаться без пенсий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая группа пенсионеров может остаться без выплат
  • Кому нужно подать заявление в Пенсионный фонд

Пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, должны написать заявление в Пенсионный фонд, чтобы не остаться без выплат. Об этом рассказал пенсионный эксперт На пенсии Сергей Коробкин.

По его словам, согласно постановлению Кабмина №299, пенсию не могут пересчитывать гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины.

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Коробкин объясняет, что выплата пенсии прекращается, если в течение шести месяцев отсутствовали расходные операции и в эти полгода не проводилась физическая идентификация лица.

И еще одно условие - пенсию выплачивают тем, кто остался на временно оккупированных территориях или выехал оттуда, при условии, что они не получают пенсию от РФ. Это нужно подтвердить заявлением в Пенсионный фонд для возобновления или продолжения выплаты.

Эксперт напоминает, что Пенсионный фонд должен до 31 декабря 2025 года проверить все пенсионные дела тех, кто проживает на неподконтрольной территории, или выехал оттуда на наличие соответствующего заявления.

Существует вероятность, что в случае отсутствия заявления некоторым пенсионерам прекратят выплаты.

Если раньше идентификацию нужно было проходить только тем, кто получил статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года, то теперь это требование касается всех переселенцев.

Выплата пенсий в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в Украине в 2025 году у отдельных категорий пенсионеров выросли минимальные выплаты. Речь идет о пенсиях по инвалидности для участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Напомним, в Украине отдельная категория граждан имеет возможность досрочного выхода на пенсию, в частности этим правом могут воспользоваться женщины, которые воспитали до шести лет от пяти детей, а также матери тяжелобольных и детей с инвалидностью. При этом это возможно, если они достигли 50 лет и имеют не менее 15 лет трудового стажа.

Ранее мы писали, какая самая маленькая пенсия в 2025 году. На портале Дія говорится, что размер социальной пенсии равен минимальному прожиточному минимуму, который на 2025 год составляет 2 361 гривну. Однако, эта выплата доступна только по достижении 65 лет.

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Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

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