Перед Пасхой дорожает важный продукт: сколько стоит 1 кг муки в Украине

С середины прошлого года пшеничная мука высшего качества дорожала. С середины февраля по середину марта цены пошли на спад.

https://glavred.info/economics/pered-pashoy-dorozhaet-vazhnyy-produkt-skolko-stoit-1-kg-muki-v-ukraine-10654382.html Ссылка скопирована

В Украине растут цены на муку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Вы узнаете:

Сколько стоит килограмм муки в популярных супермаркетах

Какова средняя цена на муку в Украине

Цены на продукты традиционно растут перед любыми праздниками. Поскольку Пасха 2025 не за горами, уже подорожали яйца. Также растет в цене мука, которую используют для праздничной выпечки.

С середины прошлого года пшеничная мука высшего качества дорожала. Однако с середины февраля по середину марта было резкое удешевление. Теперь же стоимость муки снова изменилась, передает 24 канал.

видео дня

Сколько стоит 1 кг муки в Украине

В начале апреля средняя стоимость муки составляет 25,5 гривни за килограмм. Сейчас стоимость муки составляет 31,39 гривни. При этом цены на муку в Украине продолжают расти.

Сколько стоит 1 кг муки в АТБ, Сильпо, Auchan

К примеру, килограмм муки "Хуторок" высшего сорта в известных сетях супермаркетов стоит так:

Сильпо 26,89 грн за килограмм;

Auchan 26,80 грн за килограмм;

Novus 31,39 грн за килограмм;

АТБ 26,80 грн за килограмм;

Эпицентр 26,80 грн за килограмм.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине наблюдается частичное снижение себестоимости молока, поскольку спрос на молочные продукты уменьшился из-за их высокой цены.

До нового урожая на 15% вырастет стоимость борщевого набора, однако прогнозировать дальнейший рост цен сложно. В целом, цены на овощи и другие продукты будут зависеть от урожая.

Цены на курятину в Украине могут меняться в зависимости от ситуации на экспортных рынках и внутреннего предложения. Если курятина идет на экспорт, и есть достаточное предложение внутри страны, то цены стабильны. Если экспорт происходит, а достаточного предложения нет, соответственно, цены начинают расти.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред