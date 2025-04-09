Перед Пасхой дорожает важный продукт: сколько стоит 1 кг муки в Украине

Вы узнаете:
- Сколько стоит килограмм муки в популярных супермаркетах
- Какова средняя цена на муку в Украине
Цены на продукты традиционно растут перед любыми праздниками. Поскольку Пасха 2025 не за горами, уже подорожали яйца. Также растет в цене мука, которую используют для праздничной выпечки.
С середины прошлого года пшеничная мука высшего качества дорожала. Однако с середины февраля по середину марта было резкое удешевление. Теперь же стоимость муки снова изменилась, передает 24 канал.
Сколько стоит 1 кг муки в Украине
В начале апреля средняя стоимость муки составляет 25,5 гривни за килограмм. Сейчас стоимость муки составляет 31,39 гривни. При этом цены на муку в Украине продолжают расти.
Сколько стоит 1 кг муки в АТБ, Сильпо, Auchan
К примеру, килограмм муки "Хуторок" высшего сорта в известных сетях супермаркетов стоит так:
- Сильпо 26,89 грн за килограмм;
- Auchan 26,80 грн за килограмм;
- Novus 31,39 грн за килограмм;
- АТБ 26,80 грн за килограмм;
- Эпицентр 26,80 грн за килограмм.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как писал Главред, в Украине наблюдается частичное снижение себестоимости молока, поскольку спрос на молочные продукты уменьшился из-за их высокой цены.
До нового урожая на 15% вырастет стоимость борщевого набора, однако прогнозировать дальнейший рост цен сложно. В целом, цены на овощи и другие продукты будут зависеть от урожая.
Цены на курятину в Украине могут меняться в зависимости от ситуации на экспортных рынках и внутреннего предложения. Если курятина идет на экспорт, и есть достаточное предложение внутри страны, то цены стабильны. Если экспорт происходит, а достаточного предложения нет, соответственно, цены начинают расти.
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