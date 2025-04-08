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В Украине начнут контролировать цены на популярный продукт к Пасхе

Руслана Заклинская
8 апреля 2025, 18:17обновлено 8 апреля, 19:31
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АМКУ призывает производителей не допустить дефицита и роста цен на яйца перед Пасхой.
В Украине начнут контролировать цены на популярный продукт к Пасхе
В Украине ограничат стоимость популярного товара / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • АМКУ призвал 10 крупнейших производителей куриных яиц не завышать цены и не ограничивать имеющуюся продукцию
  • Это стало следствием резких колебаний цен перед Пасхой
  • Производители должны ответить на рекомендации в течение 10 дней

С 3 апреля десять крупнейших производителей и реализаторов куриных яиц должны воздержаться от попыток завышения стоимости яиц и намеренного ограничения их наличия на украинском рынке. Об этом сообщил Антимонопольный комитет Украины.

АМКУ 3 апреля 2025 года предоставил десяти крупнейшим производителям куриных яиц обязательные к рассмотрению рекомендации по недопущению нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Причиной этого стали резкие колебания цен на куриные яйца в торговых сетях, наблюдаемые в Украине.

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Яйца, как базовый продукт, входят в потребительскую корзину, а их подорожание влияет на общую инфляцию. Ситуация особенно обострилась накануне Пасхальных праздников, когда традиционно растет спрос.

АМКУ также проводит собственное исследование ценовой ситуации на рынке яиц. Комитет обратил внимание, что резкое увеличение экспорта яиц при одновременном уменьшении их реализации на внутреннем рынке может привести к:

  • искусственному дефициту продукции в Украине,
  • повышению цен для конечных потребителей.

Комитет призвал производителей воздержаться от попыток завышения стоимости яиц и намеренного ограничения их наличия на украинском рынке. Они обязаны предоставить ответ АМКУ на рекомендации в 10-дневный срок с момента их получения.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цена на яйца перед Пасхой не подскочит, заявил директор Государственной опытной станции птицеводства Олег Катеринич. По его словам, экономических предпосылок для значительного роста цен нет, и даже если цена вырастет, это будет незначительно - на 1-2%.

Также в Украине наблюдается частичное снижение себестоимости закупки молока на фоне уменьшения спроса на молочные продукты из-за их высокой цены, рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он отметил, что фермеры получают наименьшую прибыль от повышения цен, тогда как супермаркеты зарабатывают больше.

Как сообщал Главред, до нового урожая стоимость борщевого набора вырастет на 15%, но прогнозировать дальнейший рост цен сложно. Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что цены будут зависеть от урожая.

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Что такое АМКУ?

Антимонопольный комитет Украины - государственный орган со специальным статусом, который должен обеспечивать государственную защиту конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере государственных закупок, пишет Википедия.

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