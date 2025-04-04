Не яйца: цены на важный продукт взлетели перед Пасхой

В розничных сетях цена достигает 120 гривен.

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Цены на популярный овощ в Украине рванули вверх / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

В Украине продолжает дорожать популярный продукт

Какие сейчас цены в популярных супермаркетах

В апреле 2025 года украинцы столкнулись с ростом цен на сливочное масло. Согласно актуальным данным, наиболее заметно подорожало масло марки "Селянське" 72,5% (200 грамм).

На сегодняшний день средняя цена на это масло составляет 117,25 грн, что выше на 1,9%, чем в марте, когда оно стоило 115,04 грн, говорится на портале Минфин.

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В розничных сетях цена варьируется:

Auchan — 113,90 грн

Metro — 118,46 грн

Megamarket — 119,40 грн

В то же время цена на популярное масло "Яготинське" 73% (200 грамм) осталась без изменений по сравнению с мартом — 104,95 грн в среднем. По данным на начало апреля:

Novus — 106,00 грн

Auchan — 103,90 грн

Эксперты отмечают, что на колебания цен влияют как сезонные факторы, так и общая инфляционная ситуация на рынке молочной продукции. Несмотря на умеренный рост, потребители уже ощущают изменения в своих корзинах.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине подешевеет базовый продукт на 20-30%. С приближением мая цены на некоторые продукты будут снижаться.

Также ранее сообщалось, что цена на популярный овощ стремительно падает - стало известно, сколько будут платить украинцы. Подешевел еще один популярный овощ, который украинцы потребляют довольно часто.

Напомним, стало известно, сколько будет стоить корзина на Пасху-2025 и какие продукты подорожали больше всего. Цены на продукты в пасхальную корзину в 2025 году значительно вырастут по сравнению с предыдущим годом, указывают аналитики.

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Что известно о сливочном масле? Сливочное масло - молочный продукт, который производится путем взбивания свежего или кислого молока, сливок или преобразования высокожирных сливок. Масло может использоваться как дополнение к пище, или для приготовления блюд путем выпекания, жарки или приготовления соусов. Для хранения масла используют стеклянные, пластмассовые или фарфоровые сосуды, пишет Википедия.

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