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Сколько будет стоить корзина на Пасху-2025: какие продукты подорожали больше всего

Юрий Берендий
3 апреля 2025, 15:39
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Цены на продукты в пасхальную корзину в 2025 году значительно вырастут по сравнению с предыдущим годом, указывают аналитики.
Сколько будет стоить корзина на Пасху-2025: какие продукты подорожали больше всего
Цены выросли - какова стоимость пасхальной корзины в 2025 году / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Стоимость базовой пасхальной корзины по сравнению с 2024 годом выросла на 33,2 % по сравнению с 2024 годом
  • Значительного снижения цен в следующие 2 недели не предвидится

Накануне Пасхи украинцы традиционно готовят праздничные корзины, однако в 2025 году рост цен существенно повлиял на их стоимость.

Согласно анализу Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), бюджетная пасхальная корзина, содержащая кулич, крашанки, соль, хрен и свечу, в 2024 году стоит в среднем 426 грн - на 33% больше, чем в прошлом году. Добавление сыра, колбасы и горчицы повышает цену до 847 грн (+23%), а включение кагора, овощей и сала увеличивает стоимость до 1 185 грн (+17%).

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Сколько будет стоить корзина на Пасху-2025: какие продукты подорожали больше всего
/ Фото: Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ)

Минимальная корзина (S) - 427 грн (+33,2%)

В базовый вариант входят:

  • Пасха (3-4 шт.) - 318,42 грн (+38,6%)
  • Яйца крашанки (10 шт.) - 76,45 грн (+30%)
  • Соль (100 г) - 1,87 грн (+4,7%)
  • Хрен (200 г) - 24 грн
  • Одна свеча - 5 грн

Этот набор включает только самое необходимое, однако даже его стоимость существенно выросла по сравнению с 2023 годом.

Средняя корзина (M) - 847 грн (+23,1%)

К базовому составу добавляются:

  • Сыр твердый (400 г) - 241,60 грн (+21%)
  • Горчица (200 г) - 24 грн
  • Колбаса (500 г) - 154,50 грн (+7,5%)

Этот вариант уже содержит более сытные продукты, но также существенно подорожал.

Максимальная корзина (L) - 1185 грн (+17,2%)

В состав средней корзины добавляются:

  • Кагор - 170 грн
  • Огурцы (2-3 шт.) - 44,34 грн (+25%)
  • Помидоры (2-3 шт.) - 51,70 грн (+12%)
  • Сало (300 г) - 71,91 грн (+1%)

Среди отдельных продуктов больше всего выросла цена на свиной ошеек - 275 грн/кг (+2% за месяц, +20% за год). Сало остается относительно стабильным (239 грн/кг, +1%), а твердый сыр подорожал до 595 грн/кг (+5% за месяц, +21% за год).

Цены на помидоры и огурцы в последнее время несколько снизились благодаря увеличению импорта, однако в годовом измерении их стоимость выросла на 12-25%. До Пасхи возможны незначительные колебания цен, однако резкого скачка не ожидается.

"В этом году главные составляющие пасхальных расходов - кулич, яйца, сыр и мясные продукты. Активизация спроса на эти продукты питания ожидается следующие две недели. Поскольку в 2025 году 20 апреля Пасху празднуют вместе христиане восточного и западного обряда, то это увеличит спрос на продукты питания в этот период времени. Хотя потребительская возможность населения существенно не улучшилась, но каждый готовится к празднику и цены значительно снижаться не будут. Также на стоимость влияет инфляция и сезонный рост цен. Поэтому в течение почти двух недель, которые остаются до Пасхи, цена корзины может еще вырасти на 5-7%", - подытожил аналитик УКАБ Максим Гопка.

Цены в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на рост цен на товары и услуги в Украине влияют инфляция, сезонные факторы и повышенный спрос накануне больших праздников. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, отметив, что по итогам первого квартала 2025 года уровень инфляции превысил 13%.

В марте 2025 года цены на пшеничную муку снизились на 16%, что, вероятно, связано со скидками от розничных сетей перед Пасхой, поскольку стоимость сырья за этот период не изменилась.

В то же время в Украине постепенно дорожает сахар. Аналитики Всеукраинского аграрного совета прогнозируют дальнейший рост цен из-за влияния экспорта и сезонных факторов.

Кто такой Максим Гопка

Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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