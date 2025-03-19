В Украине резко растут цены на сахар: сколько придется платить за килограмм

Кратко:
- В Украине растут цены на сахар
- Стоимость продукта будет расти до середины лета
- Цены могут выйти на уровень 27-28 грн/кг
В Украине постепенно растут цены на сахар. Экспорт и сезонные факторы создают предпосылки для подорожания продукта в будущем. Об этом сообщили аналитики Всеукраинского аграрного совета.
По их словам, в среднем отпускные цены производителей на этот продукт колеблются в пределах 24,60-25,30 грн/кг.
"Многие заводы сейчас выкупают квоты под европейский рынок. В то же время украинские производители уже адаптировались к внешним поставкам еще до открытия ЕС - мы экспортировали продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран сохраняется, а дополнительный интерес со стороны Европы только усиливает рост цен", - говорится в сообщении.
Эксперты добавляют, что в Украине наблюдается традиционный рост цен с начала года, который продлится до середины лета.
"Сезонно мы видим рост котировок с января по июнь-июль. Учитывая текущие рыночные факторы, условные цены могут выйти на уровень 27-28 грн/кг с НДС", - считают аналитики.
Цены на продукты - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в Украине выросли цены на два популярных продукта - хлеб и сало. В частности, цена нарезанного пшеничного хлеба весом 650 граммов выросла с 38,75 грн до 40,65 грн, что означает подорожание на 1,90 грн.
Также в Украине зафиксирован рост цен на томаты. Это связано с тем, что предложение турецких томатов на украинском рынке значительно уменьшилось.
Кроме того, инфляция в феврале 2025 года выросла до 13,4% в годовом измерении. В месячном измерении потребительские цены повысились на 0,8%.
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Что такое Всеукраинский аграрный совет?
Всеукраинский аграрный совет - это добровольное, неправительственное объединение. Союз создан на основе единства интересов для совместной реализации прав, свобод и защиты законных социальных и экономических интересов ее участников. ВАР основана в июне 2014 года и на сегодняшний день является крупнейшим и самым эффективным общественным союзом.
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