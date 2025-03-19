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Кормят всю Украину: сразу два ключевых продукта резко "подскочили" в цене

Даяна Швец
19 марта 2025, 13:44обновлено 19 марта, 14:22
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Эксперты объяснили, какие сети магазинов предлагают лучшие цены.
сало, хлеб, продукты, деньги, цены
Цены на основные продукты растут / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Украинцев ждут новые цены на хлеб
  • Стоимость сала увеличилась на 7,23 грн/кг

В Украине выросли цены на два популярных продукта среди украинцев - хлеб и сало. По информации портала "Минфин", по состоянию на 19 марта зафиксировано повышение стоимости хлебобулочных изделий и мясной продукции.

Цена нарезанного пшеничного хлеба весом 650 граммов выросла с 38,75 грн до 40,65 грн, что означает подорожание на 1,90 грн.

видео дня

В то же время домашнее сало также выросло в цене - за килограмм этого продукта теперь придется заплатить 239,70 грн вместо 232,47 грн. То есть, стоимость увеличилась на 7,23 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Где продается самое дешевое и самое дорогое сало:

  • Самая низкая цена зафиксирована в "Мегамаркете" - 200,40 грн/кг.
  • Самая высокая стоимость - в Novus, где сало продается по 279 грн/кг.
  • В "Сильпо" свиное сало "Фермерское" можно приобрести за 229 грн/кг.

Средняя цена на продукт сейчас составляет 239,70 грн за килограмм.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, томаты и огурцы снова вырастут в цене. Важным фактором в этом вопросе является дальнейший рост инфляции, которая уже превысила 13,5%.

Так, эксперт Олег Пендзин дал свой прогноз, как долго будут дорожать продукты в Украине. Также он объяснил, что взлетит в цене больше всего.

Кроме этого, известный продукт в Украине неожиданно стал дефицитом. Отмечается, что тепличные помидоры колеблются в пределах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), что на 13% выше, чем на прошлой неделе.

Больше экономических новостей:

Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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