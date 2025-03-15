Уже на 22% больше и это еще не предел: популярный овощ побил рекорд в цене

Известный продукт в Украине неожиданно стал дефицитом.

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Что происходит с ценами на томаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

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Почему украинцы платят больше за помидоры

Вернутся ли дешевые помидоры

В течение этой недели в Украине зафиксирован рост цен на томаты. По данным аналитиков EastFruit, предложение турецких томатов на украинском рынке значительно уменьшилось.

Из-за низкого спроса в предыдущие недели импортеры были вынуждены сократить объемы поставок. Это, вместе с ростом спроса, стало основной причиной подорожания.

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По состоянию на сегодня цены на тепличные помидоры колеблются в пределах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), что на 13% выше, чем на прошлой неделе.

При этом цены на томаты уже на 22% превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Если поставки из Турции не возобновятся в ближайшее время, возможен дальнейший рост стоимости. В то же время местные тепличные хозяйства начнут поставки не раньше середины апреля.

В сети Auchan помидоры продают по 104,90 грн/кг, в АТБ - по 99,89 грн/кг, а в Сильпо цены стартуют от 108,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Украине изменились цены на овощи и фрукты. Тогда как морковь и картофель подешевели, цены на томаты, перец и кабачки выросли.

Также в Украине недавно популярный овощ подорожал до 120 грн. Основной причиной подорожания стало увеличение спроса на фоне ограниченного предложения.

Кроме этого, также может снизиться цена на два популярных продукта. Потребительская инфляция на эти товары выросла больше всего за год.

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