Электроэнергия в Украине подорожает: кому из украинцев придется платить больше

Главное:
- Как изменятся тарифы на электроэнергию для украинцев
- Каким потребителям придется платить больше
В мае 2025 года часть украинских потребителей столкнется с повышением тарифов на электроэнергию. Причиной этого стала отмена специального льготного тарифа, который действовал для владельцев домов с системами электроотопления. Об этом сообщает энергетическая компания Yasno.
По действующим правилам, в период с 1 октября по 30 апреля для бытовых потребителей с электроотоплением действует пониженный тариф на электроэнергию.
Сейчас они платят 2,64 грн за кВт-ч за первые 2 тысячи кВт-ч в месяц. Однако уже с 1 мая эта категория потребителей будет платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт-ч.
Украинское правительство приняло постановление №37 от 17 января 2025 года, которое изменило механизм расчета фиксированной стоимости электроэнергии для тех, кто использует ее для отопления. Это решение привело к пересмотру тарифной политики.
На данный момент тарифы выглядят так:
- до 2 000 кВт-ч в месяц - 2,64 грн/кВт-ч;
- свыше 2 000 кВт-ч - 4,32 грн/кВт-ч.
На данный момент в Украине действует тариф, утвержденный правительственным постановлением №632 от 31 мая 2024 года, но его срок действия завершается в апреле. Кабмин должен решить, продолжать ли действующий тариф или утвердить новую стоимость электроэнергии на следующий год.
Коммунальные услуги в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, недавно в Верховной Раде дали ответ, вырастут ли тарифы на свет, воду и распределение газа. Так, глава комитета ВР Андрей Герус отметил, что некоторые тарифы менялись в 2023 году, а другие остаются неизменными с 2021-го.
Кроме этого, объяснялось, ожидать ли повышения тарифов на свет. К сожалению, ситуация для населения остается сложной.
Также стало известно, что с апреля украинцы получат новую платежку за газ. Было объявлено о введении новых расценок за техническое обслуживание зданий.
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Что известно о Yasno?
YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.
По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.
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