Электроэнергия в Украине подорожает: кому из украинцев придется платить больше

Происходит пересмотр тарифной политики.

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Электроэнергия с мая станет дороже / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как изменятся тарифы на электроэнергию для украинцев

Каким потребителям придется платить больше

В мае 2025 года часть украинских потребителей столкнется с повышением тарифов на электроэнергию. Причиной этого стала отмена специального льготного тарифа, который действовал для владельцев домов с системами электроотопления. Об этом сообщает энергетическая компания Yasno.

По действующим правилам, в период с 1 октября по 30 апреля для бытовых потребителей с электроотоплением действует пониженный тариф на электроэнергию.

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Сейчас они платят 2,64 грн за кВт-ч за первые 2 тысячи кВт-ч в месяц. Однако уже с 1 мая эта категория потребителей будет платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт-ч.

​ Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Украинское правительство приняло постановление №37 от 17 января 2025 года, которое изменило механизм расчета фиксированной стоимости электроэнергии для тех, кто использует ее для отопления. Это решение привело к пересмотру тарифной политики.

На данный момент тарифы выглядят так:

до 2 000 кВт-ч в месяц - 2,64 грн/кВт-ч;

свыше 2 000 кВт-ч - 4,32 грн/кВт-ч.

На данный момент в Украине действует тариф, утвержденный правительственным постановлением №632 от 31 мая 2024 года, но его срок действия завершается в апреле. Кабмин должен решить, продолжать ли действующий тариф или утвердить новую стоимость электроэнергии на следующий год.

Коммунальные услуги в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, недавно в Верховной Раде дали ответ, вырастут ли тарифы на свет, воду и распределение газа. Так, глава комитета ВР Андрей Герус отметил, что некоторые тарифы менялись в 2023 году, а другие остаются неизменными с 2021-го.

Кроме этого, объяснялось, ожидать ли повышения тарифов на свет. К сожалению, ситуация для населения остается сложной.

Также стало известно, что с апреля украинцы получат новую платежку за газ. Было объявлено о введении новых расценок за техническое обслуживание зданий.

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Что известно о Yasno? YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

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