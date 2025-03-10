Ожидать ли повышения тарифов на свет: прогноз для украинцев

Ситуация с тарифами на электроэнергию для населения остается сложной.

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Тариф на свет / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Украине нужно перейти к реальным рыночным тарифам на свет

Тарифы для потребителей остаются искусственно заниженными

Для Украины важно перейти к реальным рыночным тарифам, при этом обеспечив адресные субсидии для тех, кто нуждается в помощи. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает Oboz.ua.

По его словам, на сегодняшний день бизнес платит абсолютно рыночную цену. Однако ситуация для населения остается сложной.

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Он подчеркнул, что тарифы для потребителей остаются искусственно заниженными, и их природа очень странная. Поэтому на данном этапе для Украины единственным правильным решением является переход к реальным рыночным ценам для населения.

"Нет альтернативы тому, чтобы мы перешли с искусственных, заниженных для всех тарифов на реальные рыночные цены", - говорит Харченко.

Эксперт добавил, что изменения необходимы, поскольку система, в которой тарифы устанавливаются на уровне, не соответствующем экономическим реалиям, не способна обеспечить эффективное функционирование энергетического сектора.

В то же время, Харченко считает, что необходимо будет обеспечить социальную защиту для уязвимых слоев населения, таких как ветераны, пенсионеры и люди с низким уровнем доходов.

Он предлагает механизм, при котором те, кто нуждается в помощи, будут получать адресные субсидии, а остальные будут платить полную рыночную стоимость энергоресурсов. Важно, что это не означает мгновенного повышения тарифов, ведь система с более дешевым электричеством ночью благодаря атомным станциям и солнечным генерациям позволяет корректировать цены в зависимости от времени суток.

Тарифы в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не будут повышать коммунальные тарифы на электроэнергию. Изменений не будет и после окончания отопительного сезона, намеченного на 30 апреля.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус заявил, что подход к тарифной политике в Украине не является однородным. Некоторые тарифы менялись даже в 2023 году, тогда как другие остаются на уровне 2021 года.

Кроме того, в инфляционном отчете НБУ сообщается, что тарифы на услуги ЖКХ останутся неизменными в течение 2025 года, но возможно их повышение со следующего года.

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Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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