Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Ожидать ли повышения тарифов на свет: прогноз для украинцев

Мария Николишин
10 марта 2025, 22:25
12
Ситуация с тарифами на электроэнергию для населения остается сложной.
Ожидать ли повышения тарифов на свет: прогноз для украинцев
Тариф на свет / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Украине нужно перейти к реальным рыночным тарифам на свет
  • Тарифы для потребителей остаются искусственно заниженными

Для Украины важно перейти к реальным рыночным тарифам, при этом обеспечив адресные субсидии для тех, кто нуждается в помощи. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает Oboz.ua.

По его словам, на сегодняшний день бизнес платит абсолютно рыночную цену. Однако ситуация для населения остается сложной.

видео дня

Он подчеркнул, что тарифы для потребителей остаются искусственно заниженными, и их природа очень странная. Поэтому на данном этапе для Украины единственным правильным решением является переход к реальным рыночным ценам для населения.

"Нет альтернативы тому, чтобы мы перешли с искусственных, заниженных для всех тарифов на реальные рыночные цены", - говорит Харченко.

Эксперт добавил, что изменения необходимы, поскольку система, в которой тарифы устанавливаются на уровне, не соответствующем экономическим реалиям, не способна обеспечить эффективное функционирование энергетического сектора.

В то же время, Харченко считает, что необходимо будет обеспечить социальную защиту для уязвимых слоев населения, таких как ветераны, пенсионеры и люди с низким уровнем доходов.

Он предлагает механизм, при котором те, кто нуждается в помощи, будут получать адресные субсидии, а остальные будут платить полную рыночную стоимость энергоресурсов. Важно, что это не означает мгновенного повышения тарифов, ведь система с более дешевым электричеством ночью благодаря атомным станциям и солнечным генерациям позволяет корректировать цены в зависимости от времени суток.

Тарифы в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не будут повышать коммунальные тарифы на электроэнергию. Изменений не будет и после окончания отопительного сезона, намеченного на 30 апреля.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус заявил, что подход к тарифной политике в Украине не является однородным. Некоторые тарифы менялись даже в 2023 году, тогда как другие остаются на уровне 2021 года.

Кроме того, в инфляционном отчете НБУ сообщается, что тарифы на услуги ЖКХ останутся неизменными в течение 2025 года, но возможно их повышение со следующего года.

Читайте также:

Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коммунальные тарифы тарифы на электроэнергию ЖКХ-тарифы новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США принуждают Украину пойти на территориальные уступки: о каких землях идет речь

США принуждают Украину пойти на территориальные уступки: о каких землях идет речь

22:38Война
Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)

Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

21:13Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 марта (обновляется)

Последние новости

22:38

США принуждают Украину пойти на территориальные уступки: о каких землях идет речь

22:37

Рубанула решительно: Вера Брежнева впервые за много лет сменила имидж

22:25

Ожидать ли повышения тарифов на свет: прогноз для украинцев

22:17

"Есть избранник": коллега Кучеренко назвала причину ее развода с Комаровым

22:00

Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)

Самолеты стран НАТО будут сбивать только шахеды и крылатые ракеты, но не баллистику - КриволапСамолеты стран НАТО будут сбивать только шахеды и крылатые ракеты, но не баллистику - Криволап
21:56

"Немножко показывает лишнее": Катя Осадчая ответила на слухи про беременность

21:38

"Прихожу – бегу к ней": Дорофеева рассказала о пополнении в семье с Кацуриным

21:37

6 знаков зодиака, которые постоянно боятся подвести людей

21:36

"Горячие точки" для микробов: семь мест, которые люди забывают убирать

Реклама
21:13

Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

20:43

Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

20:27

Какая капуста полезнее: брокколи или цветная – для похудения и здоровья

20:09

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визитаВидео

20:03

Очередное обострение: россияне ищут места, где можно прорвать украинскую оборону

20:01

Владимир и Елена Зеленские удивили своим поступком на публике - детали

19:36

На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

19:26

Проверьте свое зрение: найдите лишнего кота за 5 секунд

19:22

Россия хочет паузы в боевых действиях: Буданов назвал причину такого "желания"

19:22

Дмитрий Кулеба признался, почему не женился на своей возлюбленной

19:18

США могут возобновить военную помощь Украине: у Трампа назвали ключевое условие

Реклама
19:10

Почему Россия устроила массовую атаку дронами за первую неделю марта?мнение

18:39

Стратегические объекты РФ под атакой: в Генштабе ВСУ рассказали важные подробности

18:38

В Украине резко изменились цены на фрукты и овощи: что и сколько теперь стоит

18:28

Украина на переговорах с США будет продвигать три ключевых требования, - СМИ

18:26

Что посадить в саду, чтобы отпугнуть вредителей: эксперт назвал лучшее растение

18:20

"Полимер не рассасывается": Повалий жалуется в РФ на неудачный визит к косметологу

18:10

"Нездоровое давление": Хижняк призналась, почему не пускает сына в актерство

18:09

Драить не нужно: женщина назвала чудо-средство, которое может очистить весь дом

17:32

"Признаки позитивные": у Трампа назвали основные темы переговоров США и Украины

17:21

Пара выкопала во дворе "тревожную" находку - пользователи TikTok "раскрыли" ее

17:19

Советский страх многих: почему в СССР боялись носить джинсы

17:08

Не только WD-40: чем смазать скрипучую дверь

17:07

РФ пытается продвигаться: Сырский рассказал об "окружении" ВСУ под Курском

16:20

Чего ждать от переговоров с США: Украина объявила свои условия для мирной сделки

16:08

Украину накрыла новая магнитная буря: когда закончится шторм

15:40

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

15:23

Оккупанты давят: ВСУ предупредили об угрозе для крупного города на Харьковщине

15:08

Евровидение-2025: Украина возвращается в десятку лучших по версии букмекеров

14:40

Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

13:58

У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

Реклама
13:50

"Давно ждали": в приложение "Дія" добавили разрешение на оружие

13:45

Всего один секрет: рецепт воздушного кулича, настоящий восторгВидео

13:22

США и Россия начинают "реставрировать" отношения: в Кремле вышли с заявлением

12:53

5 знаков зодиака, которые любят роскошь

12:35

Есть ли угроза окружения ВСУ в Курской области: ветеран сделал заявление

12:32

Олеся Жураковская попала в ДТП - подробности

12:27

Эффективнее спецназа НАТО: эксперт рассказал, чем Европа может усилить УкраинуЭксклюзив

12:10

Трамп анонсировал большие события после переговоров в Саудовской Аравии

12:07

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

11:52

"Увеличили эффективность дронов на 22%": Сырский поделился новыми успехами ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять