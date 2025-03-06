Цена 'тает на глазах': в Украине резко подешевел популярный овощ

Кратко:
- Цены на картофель снижаются
- Он в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели
- Сегодня цены формируются в диапазоне 18-28 грн/кг
В Украине наблюдается снижение цен на картофель. Причиной для этого стал спад торговой активности в этом сегменте. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что украинские фермеры начали пересматривать ранее установленные цены на имеющиеся партии продукции в сторону снижения, несмотря на то, что запасы картофеля в местных хранилищах уже достаточно истощены.
По словам аналитиков, если еще неделей ранее цены на картофель соответствующего качества в Украине нередко доходили до 30 грн/кг ($0,73/кг), то уже сегодня они формируются в диапазоне 18-28 грн/кг ($0,44-0,68/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
"Такую ситуацию производители объясняют сразу несколькими причинами, главной из которых является подорожание картофеля неделей ранее и неготовность покупателей закупать эту продукцию по таким ценам", - говорится в сообщении.
Также стоит добавить, что сейчас цены на картофель в Украине в среднем на 18% выше, чем в начале марта 2024 года.
Цены на продукты - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в Украине увеличиваются цены на морковь. Овощ реализовывают по цене 27-34 грн/кг, что в среднем на 10% больше, чем раньше.
Ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Иван Свиноус заявил, что уже в марте текущего года цены на молочные продукты снизятся.
Кроме того, научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец сказала, что цены на некоторые виды мясной продукции в марте могут вырасти. Стоимость некоторых позиций поднимется до 5%.
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