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Цена стремительно "летит" вниз: в Украине дешевеет любимый овощ

Марина Фурман
1 марта 2025, 11:54
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Фермеры не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте.
овощи, браслет
Популярный овощ в Украине подешевел на 11% / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему цена на огурцы на рынке падает
  • Сколько стоит популярный овощ в Украине

На украинском рынке фиксируется постепенное снижение цен на тепличные огурцы. Главная причина - увеличение предложения продукта. Об этом сообщает EastFruit.

По данным аналитиков, практически все тепличные комбинаты Украины начали продажу продукции, что стало причиной снижения цен на огурцы.

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Следовательно, сейчас килограмм огурцов стоит 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Еще одним решающим фактором снижения цен в этом сегменте стало сокращение спроса на тепличные огурцы. Оптовые компании и сети супермаркетов на этой неделе снизили объемы закупок местной продукции, ссылаясь на низкие темпы сбыта в розницу", - говорится в материале.

Аналитики напоминают, что сегодня украинские тепличные комбинаты вынуждены предлагать огурцы в среднем на 20% дешевле, чем в конце февраля 2024 года.

Фермеры не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте. Потому что количество продукции с каждым днем продолжает увеличиваться, а темпы сбыта данной продукции оставляют желать лучшего.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине дорожает морковь. Овощ реализовывают по цене 27-34 грн/кг, что в среднем на 10% больше, чем на прошлой неделе. Рост цен объясняется несколькими факторами. Прежде всего, спрос на морковь остается высоким - ее активно закупают как оптовые компании, так и розничные сети. В то же время предложение качественной продукции на рынке ограничено.

Тем временем цены на лук в Украине стремительно падают. Стоимость овоща приближается к минимальному значению за последние 4 года. Из-за стремительного ухудшения качества овоща, который находится в местных хранилищах, фермеры начали массово продавать лук.

По прогнозам главного научного сотрудника Института аграрной экономики Инны Сало, в марте 2025 года цены на овощи останутся относительно стабильными, хотя отдельные виды могут подорожать до 5%.

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