Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

Из-за стремительного ухудшения качества овоща, который находится в местных хранилищах, фермеры начали массово продавать продукцию.

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В Украине дешевеет лук / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему цены на лук стремительно падают

Сколько стоит популярный овощ в Украине

Цены на лук в Украине стремительно падают. Стоимость овоща приближается к минимальному значению за последние 4 года. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Снижение цен объясняется несколькими факторами. Прежде всего из-за стремительного ухудшения качества овоща, который находится в местных хранилищах, фермеры начали массово продавать лук.

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Таким образом увеличение свободных объемов на рынке привело к достаточно резкому снижению цен на этот овощ.

Только с начала текущей недели цены на лук в Украине снизились в среднем на 12%. По состоянию на сегодня украинские фермеры продают продукцию по 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции.

Аналитики добавляют, что сейчас цены на лук в Украине в среднем уже на 12% ниже, чем в конце февраля 2024 года.

Кроме того, некоторые "крупные игроки" рынка в нынешних условиях заняли выжидательную позицию, пытаясь придерживать продукцию лучшего качества для реализации в весенние месяцы текущего года по более высокой цене.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, на протяжении недели морковь в Украине дорожает. Овощ реализовывают по цене 27-34 грн/кг, что в среднем на 10% больше, чем на прошлой неделе. Рост цен объясняется несколькими факторами. Прежде всего, спрос на морковь остается высоким - ее активно закупают как оптовые компании, так и розничные сети. В то же время предложение качественной продукции на рынке ограничено.

Ранее главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина заявила, что в течение 2024 года в Украине наблюдалось существенное подорожание продукции хлебопекарной отрасли. В 2025 году рост цен сохранится.

Кроме того, в январе цены на сливочное масло выросли почти на 34% по сравнению с прошлым годом. Это самый высокий показатель за 10 лет.

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