Самая высокая цена за 10 лет: в Украине рекордно подорожал популярный продукт

Кратко:
- В Украине продолжает дорожать сливочное масло
- Цены достигли максимума за последние 10 лет
В январе цены на сливочное масло выросли почти на 34% по сравнению с прошлым годом. Это самый высокий показатель за 10 лет. Об этом сообщает эксперт молочного рынка Максим Фастеев, пишет Инфагро.
"Основным драйвером является товарный рынок - нефасованное масло, которое продается большими партиями, в частности экспортируется или импортируется", - говорит он.
По его словам, годовая потребительская инфляция сливочного масла может ускориться по итогам февраля или марта, но это произойдет уже не из-за подорожания продукта в магазине, а из-за низкой базы предыдущего периода.
В то же время он отмечает, что потребительские цены на масло стабилизируются, об этом свидетельствуют случаи акционных предложений.
"Весной должны увидеть более четкий тренд к снижению конечной стоимости продукта", - прогнозирует Фастеев.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как писал Главред, в январе 2025 года в Украине зафиксировали снижение стоимости молока экстра сорта. По сравнению с декабрем 2024 года цена упала на 1,5 гривны или 8%.
Кроме того, в Украине дешевеют яблоки. Во вторую неделю февраля качественные яблоки продавались по цене 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), что примерно на 12% дешевле, чем неделей ранее.
В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. По его словам, подорожают даже продукты из дешевого сегмента, а главным фактором инфляционной динамики остается девальвация гривны.
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