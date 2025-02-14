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Многим даже не по карману: цены на популярный овощ достигли рекорда

Сергей Кущ
14 февраля 2025, 20:30
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Подорожание длится уже 2 недели подряд.
Цены на популярный овощ в Украине рванули вверх
Цены на популярный овощ в Украине рванули вверх / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Огурцы дорожают уже 2 недели подряд
  • Одна из причин - подорожание импорта из Турции

Цены на тепличные огурцы на украинском рынке продолжают увеличиваться вторую неделю подряд. Основной причиной роста стоимости стало сокращение предложения импортной продукции на текущей неделе.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit, на сегодняшний день стоимость огурцов варьируется в пределах 90-130 грн/кг, в зависимости от качества и объёмов предлагаемых партий. Это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Несмотря на увеличение предложения местных огурцов, их цена остаётся высокой. Главными факторами роста стоимости стали удорожание импортной продукции из Турции и ограниченные объёмы поставок от украинских тепличных хозяйств.

Кроме того, поставки импортных овощей носят нерегулярный характер, что даёт возможность продавцам пересматривать цены в сторону повышения.

В сложившейся ситуации украинские импортеры продолжают получать выгоду: сегодня продажа огурцов приносит им в среднем на 10% больше прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине начал дешеветь картофель. Продукт уже на 10% дешевле, однако, по данным фермеров, это не предел.

Ранее также сообщалось, что скачка цен на картофель не будет. Цены на этот овощ пока что будут оставаться стабильными, но украинцам придется потреблять больше импортного продукта, пока не появится новый урожай.

Также украинцев порадовали прогнозом по молочной продукции. Так, в первом полугодии ожидается стабилизация стоимости сырья, а производители уже начали переговоры относительно возможного снижения закупочных цен на молоко.

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